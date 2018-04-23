В Сети рассказали правду о фото девушек «без макияжа»

Представители сильного и слабого пола видят женщину без макияжа по-разному. Это доказала пользовательница Сети Кайс, опубликовав фото девушки с якобы отсутствием мейкапа. Снимок стал вирусным.

Блогерша пояснила, что с первого взгляда кажется, что девушка сфотографирована без косметики. Однако для снимка, по ее словам, было использована множество косметических средств: коричневый карандаш, гель, немного помады.

Someone made this a meme I’m dying lol Публикация от Jose Corella (@josecorella)

18 Апр 2018 в 8:11 PDT Снимок вызвал споры в Сети. Многие написали, что не заметили косметики, других фотография позабавила. Некоторые пользователи признались, что не знали о такой «хитрости» женщин.