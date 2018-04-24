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Сара Джессика Паркер готова одеть невест со вкусом
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Сара Джессика Паркер готова одеть невест со вкусом 

Клео.Ру 53 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) планирует запустить коллекцию свадебных платьев. Звезда «Секса в большом городе» уже известна как дизайнер туфель. Теперь Сара приготовила коллекцию свадебных платьев на любой кошелек и вкус.
Сара говорила, что планирует запустить «альтернативную» коллекцию свадебных платьев, выполненных в самых различных стилях. Актриса, выпустившая коллекцию обуви под своим брендом SJP в 2014 году, объединилась с одним из онлайн-магазинов для того, чтобы создать 10 свадебных платьев. Как заявила актриса, ее побудили к созданию коллекции просьбы женщин, которые обращались в ее магазины, им хотелось получить необычный свадебный наряд.
Коллекция будет дополнена 15 парами туфелек, которые Сара создала для того, чтобы соответствовать необычным стилям платьев. Тогда невеста с головы до пят будет выглядеть эффектно и незабываемо.
Свадебные наряды будут включать как классические силуэты, так и различные варианты юбок и даже комбинезоны, они будут доступны в различных цветах, так как Сара хочет, чтобы люди носили их и после торжественного дня.
При этом как-то в одном из интервью Elle актриса обмолвилась, что никогда не согласится сыграть персонаж, похожий на Кэрри Брэдшоу: «Мне вообще не нравится идея играть еще одну женщину из Нью-Йорка, обожающую моду».
Источник фото: Instagram
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