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Макияж на каждый день: 7 простых шагов
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Макияж на каждый день: 7 простых шагов 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
Без ежедневного макияжа сегодня обходится редкая женщина — каждой хочется выглядеть свежей и сияющей вне зависимости от особенностей кожи и количества часов сна. Однако есть и девушки, которые не хотят краситься, жалуясь на отсутствие времени или неумение пользоваться косметикой. Но визажист Ольга Соловьева уверяет — не боги горшки обжигают, овладеть простыми приемами не так уж сложно. Для создания сияющего образа нужно сделать лишь 7 шагов.
Предварительно: подготовка к новому дню всегда начинается с вечера. Никогда не ложитесь спать с макияжем, дайте коже отдохнуть и восстановиться. Используйте мицелярную воду или пенку для умывания, а затем нанесите ночной питательный крем.
Утром:
Подготавливаем кожу. Это важный шаг, которым никогда не стоит пренебрегать. Можно использовать хорошую увлажняющую маску, тоник с гиалуроновой кислотой и увлажняющий крем или сияющую базу под макияж. Маскируем. Булочка, съеденная на ночь, или поздний отход ко сну — все это не должно испортить вам новый день. Наносим консилер (он должен быть на полтона светлее оттенка кожи) на треугольник под глазами, центр лба и подбородок, — то есть, слегка высветляем центр лица. Выделяем. С помощью темного корректора придаем выразительности скулам, глазам и корректируем форму носа. Подчёркиваем. Красивые и аккуратные брови — залог качественного макияжа. Брови отвечают за наш характер и восприятие образа в целом. Самый простой способ их подчеркнуть — карандаш для бровей (он должен быть холодного оттенка и всегда хорошо заточен). Сейчас в моде более натуральные и естественные брови, менее насыщенные. Если вы счастливица с густыми бровями, достаточно воспользоваться лишь цветным гелем для бровей, который зафиксирует форму и придаст легкий оттенок. Помада. Используем в качестве универсального средства для губ, щёк и глаз. Отдайте предпочтение нежному пастельному, но холодному оттенку. Нанесите помаду пальцем на губы без чёткого контура, затем, улыбаясь️, перенесите немного средства на яблочки щёк и чуть-чуть на подвижное веко — это моментально усилит цвет радужки. Добавляем загара и сияния. Чтобы окружающие думали, что вы только из отпуска, нанесите бронзирующую пудру крупной пушистой кистью из натурального ворса по контуру лица, слегка на переносицу и на щеки. А под конец добавляем коже свечения. Наносим хайлайтер на выступающие части лица: скулы, спинку носа и галочку над верхней губой.
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