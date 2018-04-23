Розовые стрелки Рианны и еще 4 свежие мейкап-идеи с фестиваля Coachella

Среди крупных блесток и боди-арта было действительно сложно отыскать яркие жизнеспособные бьюти-образы, но мы справились. Рекомендуем ознакомиться с ними, даже если на вечеринку под открытым небом в ближайшее время вы не собираетесь.

Если у вас нет времени на четкие линии, просто растушуйте перламутровые голубые тени на подвижном веке. Чтобы глаза казались больше, направьте растушевку в сторону висков и не ограничивайте ее складкой века.

Фотография: REX/Shutterstock Джоан Смоллс

Красная помада — отличная идея на любой сезон. Но ближе к лету мы рекомендуем поэкспериментировать с морковными и малиновыми оттенками красного: последние наиболее ярко контрастируют с загорелой кожей.

Фотография: REX/Shutterstock Хейли Болдуин

Помада с жемчужным мерцающим финишем особенно эффектно смотрится на фоне естественного загара. Но если вы еще не были на отдыхе, хорошей базой будет и сияющая кожа. Чтобы достичь эффекта натурального свечения, используйте флюид или праймер с мерцающими частичками.

Фотография: REX/Shutterstock Кендалл Дженнер

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Подводка для глаз Vivid Brights в оттенке Petal, NYX Масло для лица Drop Shot, Urban Decay

Бронзер Gold Waves, Kiko Milano

Рассыпчатые тени для век в оттенке Deep Blue Green, MAC Розовые стрелки Рианны

Неоновые стрелки возращаются в моду ежегодно как только на улице становится теплее. Только учтите, что розовая подводка с матовым финишем требует от вас особой точности линий. Перед нанесением подводки растушуйте на веке светлые тени, так результат будет выглядеть ярче и макияж продержится дольше. Губы лучше подчеркнуть нейтральным блеском, чтобы не сместить акцент с глаз.

Фотография: Getty Рианна

Еще один прием, который утрирует ваш загар (или создаст видимость в случае его отсутствия) — бронзовый макияж. Нанесите бронзер на выступы скул, края лба и в складки века и дополните макияж матовой помадой в оттенке пралине.

Фотография: Getty Оливия Калпо