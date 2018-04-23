Лучшие методики для гармонизации лица и тела (рассказывают эксперты)

Гармоничное лицо и тело быстро и надолго — не такая уж это несбыточная мечта. Главное — начать действовать. Как — подскажут спикеры специальной рубрики ОК! о методиках, практикуемых в ведущих клиниках красоты России.

О пропорциях тела

Ксения Авдошенко, хирург Института пластической хирургии и косметологии

В последнее время мы часто слышим, что требования к эстетической медицине, также как и к медицине общей практики, изменились: улучшать или лечить изолированно одну зону тела неправильно, а правильно — заниматься комплексной коррекцией, результатом которой станет общая гармония и здоровье. Так, в Институте пластической хирургии и косметологии мы чаще говорим не о липосакции отдельной зоны, а о целом комплексе телоконтурирующих операций, которые включают липосакцию разных частей тела, абдоминопластику, пластику бедер, плеч и молочных желез. Условно это можно назвать гармонизацией тела. И самое интересное, что к ним могут прибегнуть не только пациенты с большим избытком жировой ткани, но и те, у кого всего пара-тройка лишних килограммов, не поддающихся никаким спортивным нагрузкам и являющихся единственным препятствием на пути к телу мечты.

Ксения Авдошенко, хирург Института пластической хирургии и косметологии

Речь идет о жировых ловушках. В этих зонах жировая ткань довольно плотная, она плохо снабжается кровью и даже при сильном похудении тает в самую последнюю очередь. В распоряжении наших хирургов есть методика эндоскопической абдоминопластики, позволяющая только через разрез в пупке устранить диастаз прямых мышц живота, который, к примеру, возникает у каждой женщины после родов. К своей работе мы нередко подключаем аппарат для водоструйной липосакции Body Jet. Через проколы под кожу в область жировой клетчатки хирург вводит канюлю, которая проводит мощную струю физраствора, разбивающую жировые клетки. Поврежденные жировые клетки затем удаляются из организма с помощью специального вакуума. Месяц в компрессионном белье — и вы получаете идеальные пропорции.

О лице как у юных моделей

Ильмира Петрова, врач-косметолог, заведующая клиникой «Лантан»

К нам всё чаще обращаются пациентки, которые хотят скорее не поменять что-то во внешности, а уменьшить или вовсе избавиться от признаков старения кожи лица. Ведь модные тренды, а вместе с ними и здравый смысл велят: если кожа сияет и выглядит здоровой как в молодости, яркий макияж и не нужен, главное — гармония в лице. Одной из самых действенных методик в этом вопросе мы считаем технологию объемного ремоделирования кожи с помощью аппарата AIRgent 2.0. Она направлена на восстановление объема и структуры кожи. Потому что одними из самых важных признаков молодости являются именно налитые формы лица. Плюс эта методика улучшает вид кожи даже в самых деликатных зонах, таких как область вокруг глаз и рта. К слову, на шее, в области декольте и даже на кистях рук она показывает не менее впечатляющие результаты.

Ильмира Петрова, врач-косметолог, заведующая клиникой «Лантан»

Аппарат AIRgent с помощью пневматического впрыска вводит в кожу активные частицы гиалуроновой кислоты. Важно, что кожа при этом не травмируется: воздействие происходит через микроскопические неинвазивные каналы размером не более 200 микрон. Частицы достигают нужной глубины, оставляя окружающие ткани нетронутыми и производя лишь внутридермальные микротравмы. Эти микротравмы механически растягивают фибробласты, что стимулирует факторы роста и замедляет процесс распада коллагена. После достижения глубинного слоя кожи препарат начинает распространяться в ней за счет кинетической энергии струйного потока. Он достигает даже уровня SMAS (уровень мышц). Препарат гиалуроновой кислоты, используемый в процедуре, притягивает молекулы воды в кожу. Это дает качественное увлажнение всего кожного покрова, и кожа лица приобретает заветную плотность и упругость. А поскольку микротравмы запускают процесс естественного заживления и прироста коллагена в дермальном слое, это дает и эффект подтяжки.

Приятным бонусом от процедуры может стать и уменьшение стрий и атрофических рубцов, а также следов постакне. Эффект от процедуры виден уже после первого же сеанса, но рекомендованный курс составляет три недели.

О красоте без возраста

Ирина Сыскова, руководитель клиники красоты Beauty trend

Ирина Сыскова, руководитель клиники красоты Beauty Trend

Ирина, мы всё чаще говорим о том, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте, но при этом постоянно жаждем информации из области омоложения. Что вы думаете об этом?

Я не думаю, что в этом есть противоречие. Речь скорее идет о том, что наши пациенты с каждым днем становятся всё требовательнее, а мы тщательно выбираем и привозим в Россию лучшее из появившегося на мировых рынках бьюти-индустрии. Благо интенсивное общение с коллегами из других стран позволяет это делать. И к счастью, сегодня наметился очень положительный тренд: многие стали понимать, что красота — это прежде всего здоровая кожа, ровная по цвету и текстуре.

Расскажите про самые многообещающие в этом плане процедуры и методики.

Наша клиника активно развивает плазмотерапию Endoret. Мы стали авторами международного проекта в сотрудничестве с Испанским институтом биотехнологий. Недавно на конференции в Монако (условный «Оскар» для всех врачей эстетической медицины со всего мира) наши доктора представили новый продукт и новые протоколы, которые позволяют работать над качеством кожи на самом продвинутом уровне.

Сияющая кожа через несколько дней, гармоничное, «неперекачанное» лицо после процедуры, а также исключение риска аллергических реакций — вот причины популярности этой испанской методики.

Чем еще гордится ваша команда?

Тандемами косметолог — пластический хирург. Например, хирург проводит блефаропластику (пластика век), а кожу в зоне нижнего века лазером обрабатывает косметолог. Для пациента это всего один реабилитационный период, одна анестезия и максимальный результат. А еще это дает пациентке уверенность в том, что врачи честны с ней и выбирают наиболее эффективный для нее путь омоложения.

Что нового ждать в ближайшем будущем?

Мы запустили программу After Baby. Это программа по восстановлению после родов, когда один визит молодой мамы в операционную позволяет восстановить грудь, вернуть прежнюю фигуру и избавиться от интимных послеродовых нюансов. А скоро ожидайте еще новинку по омоложению без реабилитационного периода!

Мнение пациента

Анна Калашникова

Недавно Анна решилась на пластическую операцию по удалению комков Биша. Удаление жировых комков в области щек стало популярным, когда в моду вошли очерченные скулы, но сегодня, почти десять лет спустя, многие пластические хирурги считают эту манипуляцию не совсем оправданной.

Анна, как вы решились? Ведь показаний к удалению комков Биша не существует?

Мне всегда нравились лица Джессики Альбы Анджелины Джоли : точеный овал, четкие скулы, ямочки. Но решилась я, только когда увидела результат у подруги. Ни одного следа операции, плюс, с ее слов, это не больнее, чем зуб залечить.

Итак, как же это происходило?