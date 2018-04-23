Лучшие методики для гармонизации лица и тела (рассказывают эксперты) 

Гармоничное лицо и тело быстро и надолго — не такая уж это несбыточная мечта. Главное — начать действовать. Как — подскажут спикеры специальной рубрики ОК! о методиках, практикуемых в ведущих клиниках красоты России.
О пропорциях тела
Ксения Авдошенко, хирург Института пластической хирургии и косметологии
В последнее время мы часто слышим, что требования к эстетической медицине, также как и к медицине общей практики, изменились: улучшать или лечить изолированно одну зону тела неправильно, а правильно — заниматься комплексной коррекцией, результатом которой станет общая гармония и здоровье. Так, в Институте пластической хирургии и косметологии мы чаще говорим не о липосакции отдельной зоны, а о целом комплексе телоконтурирующих операций, которые включают липосакцию разных частей тела, абдоминопластику, пластику бедер, плеч и молочных желез. Условно это можно назвать гармонизацией тела. И самое интересное, что к ним могут прибегнуть не только пациенты с большим избытком жировой ткани, но и те, у кого всего пара-тройка лишних килограммов, не поддающихся никаким спортивным нагрузкам и являющихся единственным препятствием на пути к телу мечты.
Ксения Авдошенко, хирург Института пластической хирургии и косметологии
Речь идет о жировых ловушках. В этих зонах жировая ткань довольно плотная, она плохо снабжается кровью и даже при сильном похудении тает в самую последнюю очередь. В распоряжении наших хирургов есть методика эндоскопической абдоминопластики, позволяющая только через разрез в пупке устранить диастаз прямых мышц живота, который, к примеру, возникает у каждой женщины после родов. К своей работе мы нередко подключаем аппарат для водоструйной липосакции Body Jet. Через проколы под кожу в область жировой клетчатки хирург вводит канюлю, которая проводит мощную струю физраствора, разбивающую жировые клетки. Поврежденные жировые клетки затем удаляются из организма с помощью специального вакуума. Месяц в компрессионном белье — и вы получаете идеальные пропорции.
О лице как у юных моделей
Ильмира Петрова, врач-косметолог, заведующая клиникой «Лантан»
К нам всё чаще обращаются пациентки, которые хотят скорее не поменять что-то во внешности, а уменьшить или вовсе избавиться от признаков старения кожи лица. Ведь модные тренды, а вместе с ними и здравый смысл велят: если кожа сияет и выглядит здоровой как в молодости, яркий макияж и не нужен, главное — гармония в лице. Одной из самых действенных методик в этом вопросе мы считаем технологию объемного ремоделирования кожи с помощью аппарата AIRgent 2.0. Она направлена на восстановление объема и структуры кожи. Потому что одними из самых важных признаков молодости являются именно налитые формы лица. Плюс эта методика улучшает вид кожи даже в самых деликатных зонах, таких как область вокруг глаз и рта. К слову, на шее, в области декольте и даже на кистях рук она показывает не менее впечатляющие результаты.
Ильмира Петрова, врач-косметолог, заведующая клиникой «Лантан»
Аппарат AIRgent с помощью пневматического впрыска вводит в кожу активные частицы гиалуроновой кислоты. Важно, что кожа при этом не травмируется: воздействие происходит через микроскопические неинвазивные каналы размером не более 200 микрон. Частицы достигают нужной глубины, оставляя окружающие ткани нетронутыми и производя лишь внутридермальные микротравмы. Эти микротравмы механически растягивают фибробласты, что стимулирует факторы роста и замедляет процесс распада коллагена. После достижения глубинного слоя кожи препарат начинает распространяться в ней за счет кинетической энергии струйного потока. Он достигает даже уровня SMAS (уровень мышц). Препарат гиалуроновой кислоты, используемый в процедуре, притягивает молекулы воды в кожу. Это дает качественное увлажнение всего кожного покрова, и кожа лица приобретает заветную плотность и упругость. А поскольку микротравмы запускают процесс естественного заживления и прироста коллагена в дермальном слое, это дает и эффект подтяжки.
Приятным бонусом от процедуры может стать и уменьшение стрий и атрофических рубцов, а также следов постакне. Эффект от процедуры виден уже после первого же сеанса, но рекомендованный курс составляет три недели.
О красоте без возраста
Ирина Сыскова, руководитель клиники красоты Beauty trend
Ирина Сыскова, руководитель клиники красоты Beauty Trend
Ирина, мы всё чаще говорим о том, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте, но при этом постоянно жаждем информации из области омоложения. Что вы думаете об этом?
Я не думаю, что в этом есть противоречие. Речь скорее идет о том, что наши пациенты с каждым днем становятся всё требовательнее, а мы тщательно выбираем и привозим в Россию лучшее из появившегося на мировых рынках бьюти-индустрии. Благо интенсивное общение с коллегами из других стран позволяет это делать. И к счастью, сегодня наметился очень положительный тренд: многие стали понимать, что красота — это прежде всего здоровая кожа, ровная по цвету и текстуре.
Расскажите про самые многообещающие в этом плане процедуры и методики.
Наша клиника активно развивает плазмотерапию Endoret. Мы стали авторами международного проекта в сотрудничестве с Испанским институтом биотехнологий. Недавно на конференции в Монако (условный «Оскар» для всех врачей эстетической медицины со всего мира) наши доктора представили новый продукт и новые протоколы, которые позволяют работать над качеством кожи на самом продвинутом уровне.
Сияющая кожа через несколько дней, гармоничное, «неперекачанное» лицо после процедуры, а также исключение риска аллергических реакций — вот причины популярности этой испанской методики.
Чем еще гордится ваша команда?
Тандемами косметолог — пластический хирург. Например, хирург проводит блефаропластику (пластика век), а кожу в зоне нижнего века лазером обрабатывает косметолог. Для пациента это всего один реабилитационный период, одна анестезия и максимальный результат. А еще это дает пациентке уверенность в том, что врачи честны с ней и выбирают наиболее эффективный для нее путь омоложения.
Что нового ждать в ближайшем будущем?
Мы запустили программу After Baby. Это программа по восстановлению после родов, когда один визит молодой мамы в операционную позволяет восстановить грудь, вернуть прежнюю фигуру и избавиться от интимных послеродовых нюансов. А скоро ожидайте еще новинку по омоложению без реабилитационного периода!
Мнение пациента
Анна Калашникова, актриса, певица, модель
Анна Калашникова
Недавно Анна решилась на пластическую операцию по удалению комков Биша. Удаление жировых комков в области щек стало популярным, когда в моду вошли очерченные скулы, но сегодня, почти десять лет спустя, многие пластические хирурги считают эту манипуляцию не совсем оправданной.
Анна, как вы решились? Ведь показаний к удалению комков Биша не существует?
Мне всегда нравились лица Джессики Альбы и Анджелины Джоли: точеный овал, четкие скулы, ямочки. Но решилась я, только когда увидела результат у подруги. Ни одного следа операции, плюс, с ее слов, это не больнее, чем зуб залечить.
Итак, как же это происходило?
Я решила, что пойду только к доктору Игорю Анатольевичу Белому, хирургу с 20-летним стажем, в клинику «Оттимо». Сначала он сделал для меня 3D-моделирование лица, на котором я увидела будущие результаты. А уже на следующем приеме всё и случилось: анастезия, полчаса операции и готовый результат сразу же после нее. Про небольшие швы с внутренней стороны щек я забыла уже через пару дней, а отек прошел через пять. С тех пор не было ни секунды, когда я пожалела об операции: мои очерченные скулы мне очень нравятся!