Мария Абашова, Таша Алакоз и другие девушки — о косметических секретах на весну

Семь див Instagram и нашей светской хроники рассказывают о том, как восстановить кожу после холодов, чем начисто смывать макияж, и почему кокосовое масло для жарки еды намного лучше косметического.

«Мои ежедневные помощники в уходе за собой — это, в первую очередь, средства Le Mieux — корректирующий крем, который устраняет мимические морщинки и темные круги под глазами, и бустер с гиалоурановой кислотой для увлажнения, эластичности и упругости кожи. Еще люблю марку SkinСeuticals с ее корректирующей сывороткой и восстанавливающим гелем — они восполняют недостаток витаминов и запускают процессы естественного восстановления клеток. Чтобы вернуть лицу отдохнувший вид, использую маску La Mer The Intensive Revitalizing Mask и угольную маску для умывания Boscia Charcoal MakeUp Melter Cleansing Oil-Balm, а в душ беру средство Perricone MD Pre: Empt Series, которое активизируется теплом и паром и защищает кожу от вредного воздействия горячей воды».

Таша Алакоз фэшн-блогер, клипмейкер

«Увлажнение — наше все! Я в очередной раз подтверждаю важность привычки пить много воды, но из-за моего графика часто приходится спасаться кремами, масками и сыворотками. Один из моих фаворитов — органический бренд Aesop. Я так радовалась, когда он приехал в Россию! Пока продается только в ЦУМе , поэтому при каждой поездке в Москву я совершаю варварские налеты на его корнер. Среди линейки Aesop обожаю крем для лица Mandarin Facial Hydrating Cream, который наношу на чистую кожу (для очищения использую Kiehl's Ultra Facial Cleanser) и даю ему как следует впитаться. А затем беру гиалуроновую сыворотку Glossier Super Bounce, которая обеспечивает супер-фиксацию тонального крема на ближайшие 6-8-12 часов. У нас эта марка не продается, но у моей подруги есть интернет-магазин со всякими заморскими деликатесами. Я их постоянно тестирую, чтобы найти для себя совершенное средство. Перед мейк-апом и перед сном я использую бальзам для губ Glossier Birthday Balm Dotcom (сладкое не ем, но люблю всякие «тортиковые» средства) и восстанавливающее молочко Bobbi Brown Extra Repair Nourishing Milk. А в день важных мероприятий делаю увлажняющие маски от того же Bobbi Brown — Skin Nourish Masque Nutritif: после нее кожа выглядит так, будто я выпила суточную норму воды, то есть гладкой, здоровой и отдохнувшей».

Мария Лесовая победительница первого сезона шоу «Топ-модель по-русски», автор курса по чистке организма

«Я не умываю лицо водой. Вообще никогда! И делаю одни и те же процедуры: очищаю кожу мицеляркой, потом пользуюсь молочком и тоником, а затем наношу сыворотку и дневной крем Lumavera. Это американская натуральная косметика, которая регенерирует, питает и восстанавливает кожу — увидела ее у Айзы Анохиной и у многих других знакомых девочек и решила попробовать. В Россию эту косметику поставляет Саша Зверева , которая пользуется ей не первый год и демонстрирует вау-эффект. Невозможно не влюбиться! Также я каждый день с утра наношу одноразовые маски корейских марок. Разные, в зависимости от нужного эффекта. И обязательно использую патчи под глаза! Еще раз в неделю делаю пилинг в домашних условиях со Skin Perfection Peel, тоже от Lumavera. Он мягко очищает кожу с помощью кислот и отшелушивает старые клетки».

Галина Голованова модель, режиссер-постановщик фэшн-шоу «Сейчас я восстанавливаюсь средствами от марки Kiehl’s. Недавно открыла для себя их маску с петрушкой и глицериновую маску, которую по совету Елены Крыгиной использую при частых перелетах. Еще мне очень нравится маска La Mer и фантастический восстанавливающий крем La Mer, а для губ, которые весной у меня жутко шелушатся и сохнут, я использую бальзам By Terry — по сравнению с косметикой в стиках он очень экономичный. Тело я мажу кокосовым маслом, причем не косметическим, а пищевым. Масло, которое я покупаю в магазине «Оливия» за 400 рублей за огромную банку, намного круче увлажняет, пахнет и ложится на кожу. То есть последний месяц я на нем жарю еду и усиленно втираю в тело — это мой новый личный лайфхак».

Евгения Кривцова блогер, автор образовательных проектов

«Мои любимые средства — капли Clarins Booster Energy, маски для лица Deesse Apricot Line и Deesse Aqua Treatment, увлажняющий крем под глаза Dessee Energy Eye Zone Crème, гидрогелевые патчи Petitfee Gold Hydrogel Eye Patch, крем, готовящий кожу к солнцу, Deesse Sun Express, средство под крем Deesse Booster и сам крем Deesse Q10 Plus, а также база Deesse Even Finish Illuminating Primer, которая матирует кожу так, что она обходится без макияжа. С фирмой Deesse я познакомилась четыре месяца назад и сейчас пользуюсь почти только ей. О ней мало кто знает, потому что это косметика из Швейцарии и в России есть только один ее представитель. По составу они ничуть не хуже дорогостоящих аналогов и включают в себя целый комплекс по уходу за кожей. Я в восторге! Если поднимать тему восстановления после холодов, то главное здесь — увлажнение. Необходимо делать маски, пользоваться скрабами, очищать кожу утром и вечером тоником и спонжем, чтобы от косметики не оставалось ни следа. До 30 лет кожа сама по себе вырабатывает вещества, нам просто нужно поддерживать ее в здоровом состоянии. А для тела я предпочитаю массаж сухой щеткой и баночные массажи, а также частые походы в баню, через которые из организма выводятся шлаки и токсины. И, конечно же, нужно пить воду: если мы хотим кожу без морщин и подтянутое тело, то регулярное обильное питье обязательно!»

Мэган Виртанен историк моды

«Юные девушки могут на лицо хоть детский крем, хоть крем для ног намазать, и все равно будет хорошо. После 35 уже приходится задумываться над средствами из «ударного» спектра. Не устану хвалить компанию Filorga, у них прекрасны практически все продукты. Filorga Time-Filler Eyes — пожалуй, единственный на моей памяти крем для глаз, который на самом деле устраняет темные круги под глазами, а не ограничивается сладкими обещаниями. Комбинация из крема Filorga Hydra-Filler и бальзама Filorga Sleep-Recover вообще творит чудеса, если на вид не восемнадцать, то на ощупь уж точно. Воспрянуть после долгих холодов поможет если не поездка на Мертвое море, то хотя бы косметика оттуда, например, увлажняющие маски Holy Land Kukui Cream Mask или Christina Porcelan Mask, а лучше и та, и другая. Довершит дело спасительный Kiehl's Midnight Recovery Concentrate».

Нелли Недре дизайнер марки NNedre

«Сейчас я хожу в спортзал, поэтому сушится не только кожа, но и волосы. Для них я использую маску, шампунь и лечебную косметику 4system, которые мне порекомендовали врачи. Я специально проходила полный анализ волос и крови: во время него выбривают два участка и отправляют в лабораторию, а потом подбирают средства под твой тип кожи головы, наблюдая реакцию на те или иные препараты. Для лица и рук у меня есть незаменимое масло марки «Самосвет», с которым я выпустила косметическую коллаборацию. Благодаря ему я могу ходить без макияжа и выглядеть отлично: единственное — на вечер подвожу глаза, наношу хайлайтер и использую прозрачный гель для бровей, а еще увлажняю губы бальзамом с охлаждающим эффектом мяты Clarins, который забивает и заживляет трещинки»