Подписчики в ужасе от Дрю Бэрримор. Все дело в макияже!

На днях Дрю Бэрримор (43) опубликовала в Instagram фотографию с ярким макияжем — это реклама ее новых средств Flower Beauty.

Но, как оказалось, губная помада цвета спелой малины и дымчатые зеленые смоки лишь отпугнули подписчиков. На звезду посыпались десятки негативных комментариев. «Слишком много косметики», «Дешевый мейк стоимостью 2 цента», «Ты выглядишь старше лет на 10», «Такой макияж не подходит 40-летней женщине», — писали фолловеры звезды. Дрю пока никак не отреагировала на критику и ничего не написала хейтерам.

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Напомним, что в 2013 году актриса запустила свою косметическую линейку Flower Beauty. На сегодняшний день бренд насчитывает 180 бьюти-средств, купить которые можно по весьма демократичным ценам — не более 20 $ за продукт.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/podpischiki-v-uzhase-ot-dryu-berrimor-vse-delo-v-makiyazhe/