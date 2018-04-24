Болеем вместе: лучшие бьюти-средства для спортивных фанатов

В апреле футбольный клуб «Спартак» отметил свое 96-летие. То есть до столетнего юбилея осталось совсем немного. Готовимся к круглой дате, а пока тестируем «волшебную коробочку» от R. O. C. S.

В линейке зубных паст R. O. C. S. особое место занимает паста «волшебное отбеливание», дизайн которой приближен к цветам футбольного клуба «Спартак». Специальные очищающие и полирующие гранулы в составе пасты, обладающие особой структурой, на начальном этапе чистки зубов качественно, быстро и безопасно удаляют мягкий зубной налет. В процессе чистки зубов гранулы рассыпаются на все более мелкие округлые частицы, которые на заключительном этапе обеспечивают полировку эмали, придавая ей сверкающую белизну.

Кто в финале?

В конце мая состоится финал Лиги чемпионов УЕФА-2018. Если ваш любимый — из числа футбольных фанатов, помогите ему достойно подготовиться к этой дате. У бренда Adidas специально для таких, как он, есть целая коллекция средств по уходу за телом Champions Edition.

Сильный, бодрящий аромат пробудит в сердце любого футбольного болельщика давние мечты и заставит вспомнить моменты, вызывающие выброс адреналина и приводящие к огромной радости победы.

Парфюм взрывается нотой лимона, переплетающейся с прохладным ароматом лаванды и свежего листа фиалки. Затем мужественная нота, в центре которой мускусно-древесные тона кашмерана, оживленные акцентами зеленого яблока и мускатного шалфея.

Вперед, к победам!

Ну а для тех, кто еще не определился с любимым видом спорта, можно презентовать коллекцию «Вперед к победам!», адресованную всем болельщикам сразу. Специально для выпуска коллекции скооперировались два бренда — Fa и Schauma, а итогом их совместной деятельности стали гель для душа Fa, антиперспирант-спрей Fa и шампунь Schauma в ярком дизайне с символикой страны.

Шампунь Schauma «Вперед к победам!» тщательно удаляет все загрязнения, глубоко питает волосы, возвращая им здоровый вид и эластичность, а также делает их заметно сильнее и гуще. Его современная формула с интенсивно укрепляющим протеином эффективно очищает волосы и восстанавливает их структуру, целенаправленно воздействуя на ослабленные участки.

Гель для душа Fa Men «Вперед к победам!» со свежим морским ароматом заряжает ощущением бодрости и наполняет энергией на целый день, а специальная формула защищает кожу от сухости.

Антиперспирант-спрей Fa Men «Вперед к победам!» с системой точного распределения защищает от запаха пота на 48 часов, предотвращает появление белых пятен на одежде, оставляя только мягкое ощущение на коже и свежий морской аромат. Продукт не содержит солей алюминия и хорошо переносится кожей.