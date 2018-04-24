Летняя коллекция макияжа Guerlain

Guerlain представили летнюю коллекцию макияжа Summer 2018 Collection. Пока известны только несколько продуктов из коллекции, которые поступят в продажу уже в следующем месяце. Информация про всю коллекцию будет известна позже.

Уже в мае в рамках летней коллекции будут выпущены инновационная лимитированная бронзирующая пудра Route Des Îles с узором в виде компаса, хайлайтер Terracotta Summer Glow, в состав которого входят золотые и жемчужные частицы, придающие коже мягкое сияние, и пудреница с универсальным тональным флюидом Cushion Sunny Complexion Fluid SPF20 в двух оттенках.

На данный момент известно, что коллекцию также дополнят бронзер и румяна Terracotta Sous Les Palmiers Summer 2018, пудра в шариках Guerlain Meteorites Perles 2018 и новый аромат Meteorites Le Parfum.

Продукты летней коллекции уже доступны для предзаказа во Франции. С мая они появятся в продаже в магазинах США и Великобритании. Когда коллекцию можно будет приобрести в России пока не сообщается.