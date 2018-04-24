Ещё
Дрю Бэрримор обозвали страшной и попросили помыться
Далее:
Читайте также:
Ещё
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой

Дрю Бэрримор обозвали страшной и попросили помыться 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американскую актрису Дрю Бэрримор пристыдили за чрезмерное количество макияжа, сообщает Daily Mail.
43-летняя Бэрримор опубликовала в соцсетях селфи, на котором она рекламирует продукцию своей линии косметических средств Flower. Актриса накрасила губы яркой помадой и нанесла несколько оттенков теней на веки. Поклонники посчитали, что Бэрримор скрывает свою естественную красоту и раскритиковали ее в комментариях.
«Такой макияж не подходит женщинам за 40. Ты выглядишь на 10 лет старше. Ты же красивая от природы», — заметили одни.
«Помой свое лицо», — предложили другие.
«Ты здесь страшная», — грубили третьи.
В апреле 2017 года голливудская актриса Дрю Бэрримор стала лицом марки Crocs. Она приняла участие в рекламной кампании под названием Come as you are. «Мне кажется, что каждый должен посмотреть на себя в зеркало и принять себя такими, какой он есть, вместо того, чтобы критиковать себя. Как мама двух дочерей, я уверена, что очень важно научить людей любить себя», — сказала Бэрримор.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой118
7 женских фантазий о сексе4
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни2
Андрей Гайдулян нашел замену бывшей жене5
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой92
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
05:03
Мифы, в которые пора перестать верить
Психология
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
01:36
Кейт Миддлтон родила еще одного сына
Звёзды
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение