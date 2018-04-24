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Дрю Бэрримор попросили помыться
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Дрю Бэрримор обозвали страшной и попросили помыться 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images
Американскую актрису Дрю Бэрримор пристыдили за чрезмерное количество макияжа, сообщает Daily Mail.
43-летняя Бэрримор опубликовала в соцсетях селфи, на котором она рекламирует продукцию своей линии косметических средств Flower. Актриса накрасила губы яркой помадой и нанесла несколько оттенков теней на веки. Поклонники посчитали, что Бэрримор скрывает свою естественную красоту и раскритиковали ее в комментариях.
«Такой макияж не подходит женщинам за 40. Ты выглядишь на 10 лет старше. Ты же красивая от природы», — заметили одни.
«Помой свое лицо», — предложили другие.
«Ты здесь страшная», — грубили третьи.
В апреле 2017 года голливудская актриса Дрю Бэрримор стала лицом марки Crocs. Она приняла участие в рекламной кампании под названием Come as you are. «Мне кажется, что каждый должен посмотреть на себя в зеркало и принять себя такими, какой он есть, вместо того, чтобы критиковать себя. Как мама двух дочерей, я уверена, что очень важно научить людей любить себя», — сказала Бэрримор.
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