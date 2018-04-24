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Фото Мэрилин Монро без макияжа
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Фото Мэрилин Монро без макияжа 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Практически на всех своих фото дива прошлых лет блистает во всей красе и при полном параде. Так что мало кто может представить ее без макияжа. Однако в Интернете появились снимки Мэрилин, на которых она купается в бассейне. Естественно, в этот момент на ней нет ни капли косметических средств. Довольно необычно видеть звезду такой — расслабленной, отдыхающей и не накрашенной, ведь перед камерами она всегда появлялась только при полном марафете в своем шикарном образе.........
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