Секреты детского макияжа: не превращайте малыша в куклу

В последнее время в звездной среде начался настоящий модельный бум: известные люди выводят своих маленьких отпрысков на подиумы и отправляют рекламировать тот или иной товар. Да и родители, далекие от богемной жизни, тоже частенько отдают своих любимых чад в модельные школы. Впрочем, в таком вопросе, как модельное дело, у детей есть определенные ограничения, и они касаются внешнего вида. Чемпионка мира 2017 по визажу и боди-арту Маша Panova считает, что «главный принцип детского макияжа — не делать из ребенка искусственную куклу». Лучший визажист страны делится с читателями WomanHit.ru секретами детского макияжа.

1. Одной из особенностей, не позволяющих рано наносить макияж, является строение кожи: у детей она тоньше, поэтому менее защищена и обладает повышенной проникаемостью. Детский макияж — это разовый прием, который необходим для конкретного случая: фотосессий, выступлений (бальные танцы, гимнастика), сценического образа, праздника.

Нанося ребенку косметику, нельзя забывать, что красота — это естественность и здоровье.

2. Первым шагом на пути к созданию красивого макияжа должна быть гигиена. Чистая и здоровая кожа лица — отличная основа под любой мейк-ап, будь то классический или карнавальный образ. Нельзя использовать тональные средства — их применение приведет к раннему старению и дряблости кожи. А, например, для удаления темных кругов вокруг глаз можно использовать тональный крем на водной основе.

3. Для того, чтобы не было ощущения тяжести на лице у ребенка, смешайте тон с тем увлажняющим кремом, которым обычно пользуется ребенок. В случае проявления различных недостатков на коже, например, высыпаний, применяется бактерицидный корректор. Разрешается рассыпчатая минеральная пудра с легкой текстурой, которая наносится тончайшим слоем, словно вуаль. Для нанесения пудры используйте пушистую мягкую кисть из натурального ворса.

4. Для макияжа глаз выбирайте тени светлых оттенков, это придаст взгляду открытость. Для сценического макияжа можно использовать тени любого цвета в тон сценического костюма, при этом исключить нанесение яркой палитры цветов. Для детей лучше подойдут приглушенные тона, а для более выразительного взгляда можно добавить немного теней темных оттенков. Не стоит рисовать яркие стрелки — это прерогатива взрослых, ребенок не должен выглядеть вульгарно. Можно прокрасить межресничное пространство темными тенями, такой прием визуально делает глаза ярче. Для ресниц выбирайте тушь коричневого или серого цвета. Слегка прокрашивайте кончики ресниц. Не используйте водостойкую тушь, она может сделать ресницы ослабленными и редкими.

5. Рисовать брови ребенку — это дурной тон, будет выглядеть странно и неестественно. Достаточно просто расчесать брови специальной щеточкой и нанести прозрачный гель для фиксации. Ни в коем случае не красить губы яркими красными или темными цветами, это выглядит нелепо и грубо. Лучше используйте бальзам для губ или блеск с розоватым оттенком. Если все-таки есть необходимость или сценический образ требует придать губам более яркий цвет, то нанесите немного нужного оттенка на центр губ, растушевывая к уголкам рта.

6. Румяна выбирайте нежных розовых и персиковых оттенков, придающих лицу свежести. Наносите пушистой кистью на щеки и хорошо растушевывайте, чтобы не было пятен и границ.

7. Для праздника отлично подходит популярный в последнее время фейс-арт — различные яркие рисунки на лице, выполненные аквагримом. Аквагрим полностью безопасен для детской кожи, не вызывает раздражения и не закупоривает поры, ведь в его состав входит глицерин, вазелин, карбонат кальция и пищевые красители. Снять его просто — достаточно смыть теплой водой..

Какой должна быть детская косметика?

Косметика ни в коем случае не должна быть из маминой косметички. Даже выбирая косметику с пометкой «детская», внимательно читайте состав: в состав косметики не должны входить гормоны растительного и животного происхождения; недопустимы экзотические компоненты — они могут вызвать раздражение кожи и аллергию; если на упаковке написана целая цепь химических ингредиентов, это средство покупать нельзя; проверяйте срок годности — просроченная продукция способна серьезно травмировать нежную детскую кожу.

Лучше выбрать минеральную косметику. Она создается из природных минералов, тщательно очищенных и измельченных в тонкую пудру. Она не забивает поры, позволяя коже дышать, не вызывает чувства дискомфорта и ощущения маски на лице. Благодаря отсутствию раздражителей и аллергенов в составе, минеральная косметика безвредна и подходит для самой чувствительной и детской кожи.