Выбери свой: 30 небанальных ароматов на весну

От бюджетного Lush до нишевого Dusita Parfums. Рассказываем об ароматах, которые стоит попробовать этой весной. Пион, магнолия, розмарин, грейпфрут, лаванда и другие ноты в парфюмированных водах и одеколонах сезона!

1. Парфюмерная вода Fabulous, Tom Ford

Матовый черный флакон в форме шахматной фигуры сразу же привлекает внимание. В аромат с нотами масел горького миндаля и мускатного шалфея, бобов тонка, свежей лаванды, аккордов кожи и корня фиалки невозможно не влюбиться с первого взгляда — на то он и «Fabulous». Сам Том Форд комментирует название новинки: «Я предпочитаю выражать свои мысли прямо и ценю простоту». Прямолинейный, откровенный и эксклюзивный аромат станет отличным дополнением вашего образа на вечернем мероприятии. Кстати, очень стойкий: останется с вами на всю вечеринку и пробудет до утра.

Цена: 22 600 руб.

2. Парфюмерная вода Lilac Love, Amouage

Lilac Love — первый аромат в линейке The Secret Garden, «Тайный сад». Но пахнет сиренью не вполне садовой — живой и рассыпчатой, а тонко засахаренной, как будто с ней поработали кондитеры Ladurée, нанятые на время королевской свадьбы.

Цена: 35 000 руб. (100 мл)

3. Парфюмерная вода Page 29, Francesca dell’Oro Ранний вечер, бармен смешивает сладкий коктейль Menheim 370: на стойке разложены лимоны и розмарин, за спиной уютно золотится бутылка с ванильным сиропом.

Цена: 13 600 руб. (100 мл)

4. Парфюмерная вода Candy, Prada

Ванильный флан — типичный испанский десерт из фильма Педро Альмодовара «Возвращение», где его мастерски готовит Пенелопа Крус . Темное нутро ванильного стручка, шелковистость заварного крема, сытое тепло духовки — в Candy есть все, что нужно для борьбы с тягой к сахару.

Цена: от 5 283 руб. (50 мл)

5. Парфюмерная вода Nirmala, Molinard

Настоящий «фруктбокс»: крепкие мандарины на дне, нежные манго и персики — под самой крышкой.

Цена: 5 600 руб. (75 мл)

6. Oud Osmanthus, Mona di Orio

Oudh Osmanthus (до ребрендинга марки он назывался просто Oud) cтал последним ароматом, выпущенным при жизни парфюмера Моны ди Орио — и одной из ее лучших работ. Причин, по которым в названии появился османтус — небольшой, но очень душистый цветок со сложным запахом абрикоса, кожи и мыла, как объясняет сооснователь бренда Йерун Ауде Согтун, две: во-первых, от «Уда» покупатели ждали чего-то более прямолинейного — во всяком случае, больше очевидной древеcности, во-вторых, османтус в композиции едва ли не важнее, чем тот же уд. Последний, к слову, здесь дает идеальный золотой Восток — без навоза, пластырей, антисептика и прочих шумов.

Цена: 22 150 руб.

7. Oud Palao, Diptyque

У Oud Palao очень красивое начало родом из тропического леса: под ногами хлюпает земля, в кронах эвкалиптов дрожит зеленый воздух, в подлеске — неожиданно — цветут изумрудные, ментоловые розы. Роза с удом — парфюмерное клише, которое пришло с Аравийского полуострова, но Oud Palao происходит из каких-то других мест, скорее всего из Юго-Восточной Азии (в соответствии с легендой Diptyque, использованный в композиции уд добывают в Лаосе). Заглавный компонент здесь ведет себя скромно: по полю степенно перемещаются благовония и цветы, а удовый аккорд держит тыл — сгусток душистой темноты в базе аромата.

Цена: 13 275 руб.

8. À La Nuit, Serge Lutens

A La Nuit — Жасмин Жасминович среди парфюмерных жасминов, идеальный солифлор (аромат-портрет одного цветка, пусть и «собранный» из множества ингредиентов). В нем все, чем знаменит главный герой: зеленая свежесть и плотское тепло, сладость светлого, прозрачного меда акации и фекальные оттенки индола, свет и тень. Как многие солифлоры, со временем становится немного монотонным, но назвать À La Nuit cкучным — все равно что предъявить те же претензии кусту жасмина под окном.

Цена: 8 400 руб.

9. Chamade, Guerlain

Расцвет творчества Жан-Поля Герлена, автора Сhamade, пришелся на дофеминистское время, когда говорить о духах как инструменте соблазнения все еще считалось приличным. «Духи делают для того, чтобы женщину, которая их носит, почаще вспоминали, — говорил Герлен. — Я называю это „эффектом лифта“. Представьте: мужчина идет на свидание с любимой — невестой, женой или любовницей. Заходит в дом, куда она вошла минутой раньше, и чувствует аромат ее духов. Его сердце выпрыгивает из груди». Именно так — «бешеный стук сердца» — с французского переводится Chamade, а другое его значение — «барабанная дробь, сигнал о сдаче осажденных врагу». Образ понятен и совпадает с содержанием: мужчина пал, женщина одержала победу и милостиво принимает цветы — только что срезанные гиацинты и нарциссы в розетке зеленых, липких от травяного сока листьев.

Цена по запросу

10. Mélodie de l'Amour, Dusita Parfums

Считается, что производство натурального масла гардении — цветка со сложным, зеленым и одновременно сливочным запахом — нерентабельно, но компании, которые его изготавливают в небольшом объеме, все же существуют. За дорогим абсолютом к ним обращаются в основном кустари с крошечными тиражами — такие как лондонский парфюмер Sultan Pasha Attars, но есть исключения. Например, Dusita — французская марка, основанная Писсарой Умавиджани, тайским парфюмером-самоучкой. В этом году за гардении и туберозы Mélodie de l'Amour она получила «золотую грушу» — главную премию нишевой парфюмерии — и теперь официально в дамках, хотя про «Мелодию» и так было понятно: большая парфюмерия.

Цена по запросу

11. Carnal Flower, Frédéric Malle

Если Poison — cамая популярная тубероза, то Carnal Flower — наиболее реалистичная. Здесь и ментоловая зелень, и кокосовое молоко, и металлические ноты — сложный рельеф природного аромата во всех подробностях считан парфюмерным эхолотом. Тем, кто хочет гогеновского разврата, нужна тубероза Santa Maria Novella или Robert Piguet, здесь же — чистый фотореализм.

Цена: 5 250 руб.

12. Death and Decay, Lush

Death and Decay вышел в составе третьей коллекции ароматов, которую для Lush сделала студия Gorilla Perfume. Коллекция называется Death, Decay & Renewal («Смерть, распад и возрождение»), в ней 9 ароматов, и Death and Decay — ее флагманский корабль. Смысл высказывания здесь сводится к следующему: смерть неизбежна, и красота увядает, но наша пока что в полном порядке — еще погудим. Гудят очень звучно — в басовитые тромбоны лилий и желтые флейты иланг-иланга, извлекая из первых цветочную пыльцу и ваниль, а из вторых — банановый джем.

Цена: 2 300 руб.

13. Bal d’Afrique, Byredo

«Африканский танец» — посвящение чернокожей танцовщице и певице Жозефине Бейкер , звезде варьете «Фоли Бержер» и музе Бодлера и Ле Корбюзье. Одним из наиболее популярных номеров Бейкер был «Банановый танец», который та исполняла в набедренной повязке из тряпичных бананов и, как правило, топлесс. Тем не менее с «верхом» у Bal d’Afrique все хорошо — это фиалковая зелень с каплей лимонада, а тряпичные бананы превратились в банановый джем, сироп из маракуйи и другие тропические фрукты.

Цена: 9 750 руб.

14. Одеколон Peony and Blush Suede, Jo Malone London

Официальное описание сулит «игривые ноты сочного красного яблока» и «чувственную мягкость нежной замши»; то и другое, к счастью, получает в Peony and Blush Suede нетривиальную трактовку: яблоко здесь терпкое и вяжущее, как сусло для нормандского кальвадоса, а «замшей» работает красивый пудровый аккорд, добавляющий глубины заглавным цветам. Хороши и сами пионы — с плотным, густым, горьковато-медовым ароматом лепестков, уже тронутых увяданием.

Цена: От 3 800 р. (30 мл)

15. Парфюмерная вода Fleur Narcotique, Ex Nihilo

«Наркотический цветок» — самый популярный аромат в портфолио Ex Nihilo. Последнее растет как на дрожжах (во многом благодаря все тому же «Цветку», который обеспечивает французам крепкий финансовый тыл), но в рейтингах работ парижской марки, чьим составлением любят заниматься посетители парфюмерных форумов, Fleur Narcotique традиционно берет первое место. Секрет «Цветка» — большая доза синтетического вещества Petalia, имеющего стойкий и диффузный запах пионов, роз и грейпфрута; «маленькая бомба» — так его называет создатель аромата Квентин Биш.

Цена: 24 000 (50 мл)

16. Парфюмерная вода Vert Pivoine, Histoires de Parfums

Название — ключ к понимаю этого аромата: стебли, листья и корневища для «Зеленого пиона» важны в той же, если не в большей степени, чем цветы. О том, что пион относится к многолетним кустарникам и ценится садоводами, в частности, за пышную листву, Vert Pivoine напоминает реалистичным запахом зелени с горьковатыми древесными оттенками — так цветущие кусты пахнут сразу после щедрой поливки в начале лета.

Цена: 6 020 руб. (60 мл)

17. Парфюмерная вода Fleur Musc for Her, Narciso Rodriguez

Пион и роза друг другу очень идут — даже на химическом уровне: важными компонентами аромата пиона работают те же органические соединения, которые во многом определяют запах второго цветка. Парфюмеры с удовольствием используют в своей работе это природное родство — ароматов, в которых пион «привит» к розе, великое множество; впрочем, не всякий цветник разбивают на такой благодатной почве — узнаваемой мускусно-пачулиевой базе Narciso Rodriguez.

Цена: от 3 630 р. (30 мл)

18. Парфюмерная вода Evening Rose, Aerin

Эта роза — одновременно темная и прозрачная, как черный шелковый чулок. И так же безупречно «сливается» с кожей: когда схлынет золотая волна коньяка и опадут бордовые лепестки, останется элегантная древесно-амбровая база — не слишком громкая, но достаточно плотная для того, чтобы вас запомнили.

Цена: 6 720 руб.

19. Парфюмерная вода Roses Musk, Montale

Целый раздел на сайте Montale называется Around the Rose, что неудивительно: французский бренд, который для популяризации арабского стиля в парфюмерии сделал больше, чем все арабские марки вместе взятые, розу уважать обязан. К сожалению, красивые Taif Roses уже сняты с производства, но остается Roses Musk — цветы и мускус, только что политые розы и чистое белье, вывешенное сушиться в саду. Аромат, по меркам Montale, исключительно спокойный, но стойкость ожидаемо на высоте.

Цена по запросу

20. Парфюмерная вода Cinabre, Maria Candida Gentile

Прекрасное прочтение сложной парфюмерной темы — амбровой розы. Под завитым париком, напудренным душистыми порошками, — мытые розовой водой волосы, под мускусом, ванилью и помадой — тонкий запах мыла и чистой кожи: Мария-Антуанетта, если снять с нее всю краску, пахнет юной, садовой свежестью.

Цена: 2 850 руб.

21. Парфюмерная вода Rose de Paris, Gustave Eiffel

Почему вам нужна Rose de Paris: это свежая, умытая дождем фруктовая роза с черной смородиной, сделанная по моде 1980-х — десятилетия растрепанных садовых роз в стиле диптиковской L’Ombre dans L’Eau. Название сулит Париж, но именно так должен «звучать» английский сад, разбитый по романтической моде — в противоположность саду французскому, регулярному, где цветы и деревья вытягиваются по струнке, как на плацу.

Цена: 11 674 руб.

22. Magnolia Au Vétiver de Haiti, Chopard

Новая парфюмерная линейка ювелирной марки Chopard — Haute Haute Parfumerie Collection, «коллекция высокой парфюмерии» — очень хороша и, вопреки названию, вполне «прет-а-порте»: бери и носи хоть каждый день. Лучший аромат — Magnolia Au Vétiver de Haiti, красивый магнолиевый солифлор на зеленой подложке. Те, кто в прошлом году застал цветение магнолий в «Аптекарском огороде» и, рискуя упасть лицом в рыхлый грунт, перегибался через ограждение к опушенным почкам и белым цветам, помнит: именно так — дорогим мылом, лимонной коркой, зеленой сладостью и чистым растительным воском — пахнут звездчатые магнолии.

Цена по запросу

23. Escentric 04, Escentric Molecules

Можно по-разному относиться к творчеству парфюмера Гезы Шона в формате Escentric Molecules, но все-таки эта марка — важная. Во-первых, с появлением «Молекул» кредит доверия к синтетической парфюмерии — в противовес ароматам с исключительно натуральными, «драгоценными», как на них любят писать бренды, экстрактами — изрядно вырос. Во-вторых, периодически Escentric Molecules действительно выпускают очень достойные штуки, и четвертый Escentric из их числа. Это прекрасный грейпфрут, что в парфюмерии само по себе редкость, и вдобавок cо спецэффектами: за пламенеющим розовым шаром, как за кометой, тянется длиннющий молочный шлейф — облако сандаловой пыли.

Цена: 7 400 руб.

24. Парфюмерная вода Le Cri de la Lumière, Parfum d’Empire

Корсиканский парфюмер Марк-Антуан Кортиккьято выращивает густые и плотные, как гаррига его родного острова, ароматы — вспомним, например, Aziyade или Ambre Russe. Но последняя работа, Le Cri de la Lumière (что в переводе с французского значит «Зов света»), сделана в совсем другой манере: это хрустальной прозрачности цветочный мускус, собравшийся ледяным облаком на большой высоте.

Цена: 9 500 руб.

25. Парфюмерная вода True Love, Ormonde Jayne

True Love — центральная часть «любовного» триптиха лондонской марки: хороши и Sensual Love и Passionate Love, но побеждает «Истинная любовь» — потому что побеждает ирис. Он здесь очень убедителен, как всегда у Ormonde Jayne: даже Orris Noir, который, по словам самой Линды Пилкингтон, вышел неидеальным — в то время у нее еще не было бюджета на действительно качественный абсолют ириса, и недостатки сырья парфюмер попытался замаскировать большим количеством перца — все равно производит большое впечатление. Но True Love появился в эпоху благоденствия марки, и его ирис исключительно благородный — мягкий, замшевый, дымчато-серый, как портьера в Палаццо-Веккьо.

Цена: 21 550 руб.

26. Soir de Lune, Sisley

Исключительно честное название: в сердце «Лунного вечера» сияют светлые, практически люминесцентные цветы — роза, ирис, мимоза, ландыш, но темнота, как любят говорить в фильмах ужасов, наступает неотвратимо. В ней, впрочем, скрываются исключительно приятные вещи — гречишный мед, порядочно грязные пачули, косматый мох с грибницей, рассыхающаяся древесина.

Цена: 9 153 руб. (50 мл)

27. Туалетная вода Alien Flora Futura, Mugler

Если вам казалось, что красивее фиолетового флакона аромата Alien от Mugler уже ничего быть не может, посмотрите на его новую версию. Нежно-розовый флакон Alien Flora Futura, переливающийся как драгоценный камень, точно захочется поставить на самое видное место.

Над новой парфюмерной композицией работали Доминик Ропийон и Жан-Кристоф Эро — они сумели объединить разные характеры в одном аромате и использовали уникальные ноты (как вам аккорд редкого цветка эпифиллума «Царица ночи», распускающегося только в сумерках?). Именно это растение сменило жасмин в классическом Alien, а благодаря ему новый цветочно-древесный парфюм зазвучал одновременно ванильно и свежо.

Цена: 4 500 руб.

28. Парфюмерная вода Ever Bloom Sakura Art Edition, Shiseido

Парфюмерная новинка от Shiseido — это фланкер нашумевшего Ever Bloom, покорившего не одну любительницу нежных цветочных ароматов. В этом году парфюм посвятили главному событию весны в Японии — цветению сакуры, отсюда и розовые блики в элегантном хрустальном флаконе, и композиция с лепестками вишневого дерева в основе.

Эту сложную ноту парфюмеру Оливье Гишару удалось воплотить с помощью древесных акцентов, но привычную сложную пирамиду вы в Ever Bloom Sakura Art Edition не найдете. В аромате — два аккорда, которые незаметно сменяют друг друга: в первом — букет болгарской розы, цветков апельсина и вишневого дерева, а второй — это сочетание зелени, черешни и цветочных переливов цикламена. На что вас может вдохновить новый парфюм? Как минимум на то, чтобы одеться в шифоновое розовое платье и отправиться в Японию, лицезреть цветение благоухающих деревьев.

Цена: 3 199 руб.

29. Туалетная вода Boss Ma Vie L’Eau, Boss

Новая и более женственная версия Boss Ma Vie L’Eau — это аромат цветов, теплых весенних дней и прикосновения солнечных лучей к коже, заключенные во флакон. Нежно-розовый парфюм сразу вызывает ассоциации с прохладой весенних дней — когда чувствуется, что тепло уже близко. За это спасибо интересной композиции: среди верхних нот — цветок кактуса, в сердце — белая магнолия, белый пион и розовая роза (да, как у Светки Соколовой), а в базе — невероятно женственный белый мускус и оттенки кедрового дерева.

Цена: 5 324 руб. (50 мл)

30. Туалетная вода Magnolia Sensuel, Bvlgari

Женственная, утонченная, элегантная — если эти эпитеты вам подходят, туалетную воду от Bvlgari вы оцените по достоинству. Magnolia Sensuel стала новым ароматом в коллекции Splendida Bvlgari, посвященной самым знаменитым в истории парфюмерии цветам — ирису, розе, жасмину, а теперь и магнолии.

Парфюмер Жак Кавалье соединил главную «героиню» композиции с фруктами, древесными нотами, пряностями, получив поистине женственный аромат. В сердце парфюма — абсолют цветков апельсина, жасмина и эссенции китайской магнолии, среди верхних нот — эссенции нероли и мандарина, а вот в шлейфе будет чувствоваться аккорд из пачули, мускуса и ванили.

Цена: 5 520 руб.