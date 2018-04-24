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Дикая нагота! Ким Кардашьян снялась топлес, без макияжа и фильтров
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Дикая нагота! Ким Кардашьян снялась топлес, без макияжа и фильтров 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Однако на новом слегка размытом фото в Instagram Ким хороша без прикрас: она с трудом прикрывает руками свою полную грудь, на ее губах не видно и следа помады, а естественный оттенок кожи звезды реалити не искажен фильтрами. И пускай на фото не видно большей части лица Кардашьян, всего за час фото собрало более 600 тыс. лайков.
— подписала фото Ким, намекнув на выход своего именного парфюма в мае. Ранее Ким признавалась, что вдохновением для нового аромата стало ее собственное тело, которое она честно и демонстрирует на снимке. А как тебе естественная красота Ким Кардашьян?
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Фото:Instagram
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