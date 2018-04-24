Какие средства помогли Крисси Тейген справиться с растяжками?

Крисси Тейген (32) никогда не скрывала, что неидеальна, даже демонстрировала растяжки в Instagram.

Конечно, модель ими не гордится и пыталась с недостатками справиться. По ее словам, улучшить состояние кожи ей помогли несколько средств: восстанавливающий крем Aquaphor (его, кстати, чаще всего используют после ожогов и пилингов) и кокосовые масла и средства от Lumière. «У меня очень сухая кожа, поэтому есть предрасположенность к растяжкам. Хоть как-то их предотвратить и уменьшить количество имеющихся мне помогают именно эти продукты. Они отлично увлажняют и питают кожу, возвращая ей упругость и эластичность», — делится Крисси.

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Напомним, что впервые Тейген опубликовала в социальных сетях фотографию своих растяжек после рождения дочери Луны в апреле 2016 года. Модель уверена — нужно любить свое тело, каким бы оно ни было.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-sredstva-pomogli-krissi-tejgen-spravitsya-s-rastyazhkami/