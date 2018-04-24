Ещё
Какие средства помогли Крисси Тейген справиться с растяжками?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие средства помогли Крисси Тейген справиться с растяжками? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Крисси Тейген (32) никогда не скрывала, что неидеальна, даже демонстрировала растяжки в Instagram.
Конечно, модель ими не гордится и пыталась с недостатками справиться. По ее словам, улучшить состояние кожи ей помогли несколько средств: восстанавливающий крем Aquaphor (его, кстати, чаще всего используют после ожогов и пилингов) и кокосовые масла и средства от Lumière. «У меня очень сухая кожа, поэтому есть предрасположенность к растяжкам. Хоть как-то их предотвратить и уменьшить количество имеющихся мне помогают именно эти продукты. Они отлично увлажняют и питают кожу, возвращая ей упругость и эластичность», — делится Крисси.
все слайды
Напомним, что впервые Тейген опубликовала в социальных сетях фотографию своих растяжек после рождения дочери Луны в апреле 2016 года. Модель уверена — нужно любить свое тело, каким бы оно ни было.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-sredstva-pomogli-krissi-tejgen-spravitsya-s-rastyazhkami/
Peopletalk: последние новости
Анжелика Тиманина, Дарья Мороз и Артем Королев на вечеринке Tom Ford Fabulous Новинки недели: косметика, которая поможет найти мужчину твоей мечты Сколько тратит Ким Кардашьян на средства от целлюлита?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой229
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали16
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
7 женских фантазий о сексе8
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение