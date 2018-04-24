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Что такое керлер?
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Что такое керлер? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
«Завивалка для ресниц», «загибалка для ресниц», «закручивалка для ресниц»… В общем, все это об одном предмете, у которого, кстати, есть название — керлер.
Придумали керлер для придания изгиба ресницам. Выглядит он как щипцы для завивки. С их помощью можно достичь хорошего результата. Лайфхак: чтобы ресницы сохраняли изгиб как можно дольше, можно перед применением нагреть керлер феном! Главное, соблюдать комфортную температуру.
Важно, чтобы предмет этот был высокого качества, ведь плохой керлер может испортить ресницы, обрезав их острым краем, или повредить нежную кожу века. Выбирая керлер, нужно хорошо прощупать его пальцами, проверив на наличие острых деталей. Приятным бонусом станут съемные подушки. Такие можно время от времени обрабатывать.
Использовать керлер нужно до нанесения туши. Иначе можно сломать хрупкие волоски. Завивать ресницы нужно, немного отступив от корней. Затем можно зажать их щипцами еще раз ближе к кончикам. Долго держать не стоит, ведь закручивание происходит меньше чем за минуту.
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