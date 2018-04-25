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Анна Нетребко выложила фото в купальнике
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Анна Нетребко выложила фото в купальнике 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Оперная певица Анна Нетребко поделилась фотографией в купальнике. Снимок опубликован в Instagram.
Судя по тегу, 46-летняя исполнительница находится на отдыхе в Майами, штат Флорида, вместе со своей семьей. Подписчики выразили восхищение артисткой в комментариях. «Такой должна быть красивая женщина. Все в меру. Очень гармонично», — написала одна из пользовательниц.
Снимок собрал почти 23 тысячи лайков.
Ранее в апреле Нетребко сообщила в соцсетях, что ее вместе с семьей выгнали из театра в Лондоне. По словам артистки, их «согнали с мест» за пять минут до начала шоу «Аладдин» в Театре принца Эдуарда. Она отметила, что билеты, которые они приобрели за 600 евро, оказались недействительными, потому что «их продали кому-то еще».
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