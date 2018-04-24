Раскрасневшаяся Нетребко похвасталась сочными формами

Оперная дива Анна Нетребко ошарашила поклонников фотографиями с отдыха. Теперь фанаты без устали воспевают красоту звезды.

Анна похвасталась в Instagram собственным снимком. На нем певица позирует в широкополой шляпе и купальнике, который, вкупе со спускающимся в ложбинку украшением, выгодно подчеркивает шикарную грудь исполнительницы. Судя по красному цвету кожи, Нетребко немного обгорела на солнце, но, кажется, это совсем не досаждает улыбающейся звезде.

Снимок моментально приобрел популярность у поклонников дивы и оброс хвалебными комментариями. «Но нельзя быть красивой такой, Анна 💃🏼Здоровья Вам и близким 🌞☘️💕», «Красотка. Настоящая русская женщина. Неперестаю Вами восхищаться!», «И не надо прятать такую красоту!», «Красотка сладкая)🌺🌺🌺😘», «Гарна дивчина!», «Фантастично получились!», «Персик», «Красота неземная👍. Кустодиевская женщина👍👍👍🌺🌷». «Сочная красотка🍓», «Аннечка! Какая ВЫ, красавица…королева👑❤💐💐💐💐💐мы Вас любим..», «Обажаю за жизнелюбие! Потрясающая Женщина!» «Роскошная, неповторимая, храни Вас господи 🙏», «Милая конфетка Анечка с витамином D👍🏼👙💃🏻» — не унимались восторженные фанаты.

Особо обеспокоенные состоянием здоровья звезды давали советы по уходу за травмированной солнцем кожей и выражали свои мысли по этому поводу. «Обгорела) сметана помогает)», «Кокосовое масло спасет ситуацию!», «Да и молодец! Да и наплевать! Подумаешь обгорела)))))», «Обгорела, однако😯😯😯», — писали фолловеры.