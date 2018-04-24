Как улучшить состояние кожи за 5 шагов

Специально для читателей FashionTime.ru Анжелика Ужва — врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic — рассказала, как выглядеть превосходно этой весной. Всего пять шагов — и вы у цели.

«Ничто на земле не проходит бесследно» — именно так звучит строчка известной песни. Наконец-то зима осталась позади, настала пора радоваться весеннему солнышку и теплу. Но не тут-то было. В долгий период морозов кожа успела не только истощиться, но и стать менее упругой. Пришло время вспомнить о том, что весна — время перемен, и позаботиться о состоянии кожи уже сейчас.

Весна — тот период года, в который кожа нуждается в особенном уходе и заботе. Недостаток ультрафиолета в зимний период, авитаминоз, обостренные заболевания могут превратить даже самую хорошую кожу в тусклую и безжизненную. Именно весной необходим комплексный уход за кожей, в который входит увлажнение, очищение и тонизирование.

1-й шаг: увлажняй и властвуй

для жирной кожи подойдет крем на водной основе, без спирта и без масел;

для сухой кожи рекомендуются средства с глицерином. Понять, что коже не хватает увлажнения, можно легко: она выглядит тусклой и уставшей. Помощь здесь одна: пить как можно больше воды, ведь увлажнять кожу нужно не только снаружи, но и изнутри. Норма суточного потребления воды составляет примерно 2 литра (из расчета 30 мл на 1 кг веса). На лицо рекомендуется наносить увлажняющий крем с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты. Такие кремы подбираются строго по типу кожи:

Находкой для весеннего увлажнения можно считать специальный спрей, который борется с недостатком влаги. Изюминкой такого спрея является возможность наносить его даже на макияж.

2-й шаг: генеральная чистка

для сухой кожи рекомендуется пользоваться именно теми средствами, которые изготавливаются на жировой основе;

для жирной кожи подходят те средства, в состав которых входят компоненты, которые не просто снижают, но и нормализуют уровень кожного сала;

обладателям чувствительной кожи лучше отказаться от скраба и воспользоваться пилингом с молочной кислотой. Зимой типичной реакцией кожи на мороз является шелушение. Отмершие частицы эпидермиса зачастую в течение дня проступают даже сквозь макияж. Под воздействием холодного ветра кожа постепенно истончается и становится более чувствительной. Вернуть ей сияние и свежесть помогут такие процедуры, как скрабы и пилинги. Для каждого типа кожи необходимо подбирать подходящее именно ей средство очищения:

3-й шаг: весенняя ревизия

Весна — время года, заставляющее не только вылезти из бесформенных курток, но и обновить средства ухода для кожей. Пришла пора провести ревизию и заменить плотные текстуры легкими и воздушными. Не забудьте, что косметические средства дневного ухода за кожей должны включать в себя защиту от воздействия ультрафиолета.

Солнце, конечно, не такое опасное, как летом, но пигментные пятна могут возникнуть и при таком количестве ультрафиолета. Нужно помнить, что весной кожа становится чувствительной и любое новое средство может стать источником воспаления или раздражения. Придерживайтесь правила пользоваться только проверенной косметикой того производителя, которому вы доверяете.

4-й шаг: что в меню?

Практически каждая девушка ставит перед собой задачу скинуть к лету пару килограмм. Но не многие задумываются о том, что, изменив рацион питания, можно значительно улучшить состояние кожи. Весной, больше чем в другие времена года, лучше отдавать предпочтение фруктам и овощам. Необходимо включить в рацион цитрусовые и отказаться от соленых и жирных блюд. В рацион желательно добавить жирные кислоты (омега-3), которые содержатся в грецких орехах, тыквенных и льняных семечках.

5-й шаг: витаминная загрузка

Занятия спортом, полноценный сон и прогулки на свежем воздухе помогут вернуть вашей коже свежий и отдохнувший вид. При сильном стрессе косметические средства вряд ли дадут эффект в полной мере. Важным витамином весной, который просто необходим коже, косметологи называют витамин А. Именно он успокаивает и смягчает кожу. Содержится он в овощах и фруктах оранжевого цвета, а также в молоке, сыре и рыбе. Ранней весной солнечный свет еще слаб, поэтому восполнять его недостаток необходимо витамином D. Рыба, сыры и молоко являются лучшими источниками этого витамина. Дозу элементов, полезных для кожи, можно получить из салатов со свежими овощами, смузи и каш.