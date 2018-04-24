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Что едят модели на самом деле
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Что едят модели на самом деле 

Рамблер 24 апреля 2018
Фото: @victoriassecret
Модели Victoria's Secret всегда должны быть на высоте. Для этого они много тренируются и правильно питаются. И чем ближе показ, тем строже они соблюдают режим.
Итак, что же делают прекрасные ангелы Victoria's Secret, чтобы оставаться такими тонкими и звонкими?

Трехразовое питание

Модели Victoria's Secret, как правило, невероятно стройные и при этом сильные. Им нужно много энергии, чтобы тренироваться. Некоторые наряды могут весить до 30 килограммов, а ведь их нужно не просто надеть, но еще и красиво двигаться в них. Одна из рекомендаций — трехразовое питание без перекусов. Как правило, это легкий завтрак, полноценный обед и ужин. Это улучшает иммунную систему и оздоравливает ЖКТ. Перерыв между приемами пищи может составлять от трех до шести часов.

Отказ от молочных продуктов

Молоко и молочные продукты часто провоцируют вздутие живота, метеоризм и диарею. Само по себе такое состояние причиняет дискомфорт, а еще портит фигуру, ведь живот увеличивается. В качестве замены можно использовать миндальное или кокосовое молоко.

Бургеры, хот-доги и картофель-фри

Иногда они себе это позволяют. Но при этом не пропускают тренировки — кардио и силовые.

Не забывать пить воду

Моделям Victoria's Secret рекомендуют выпивать не менее галлона воды в день — это около 4 литров. На самом деле, это очень много, и если вы не планируете выступать на подиуме, то полутора-двух литров воды в день будет достаточно. Просто не нужно забывать ее пить.

Отказ от алкоголя

Еще одна рекомендация — отказаться от выпивки. Алкоголь может провоцировать воспалительные процессы и вздутие живота.

Снижение количества углеводов

Именно снижение, а не полный отказ. Если исключить углеводы из рациона полностью, не будет энергии для тренировок. Поэтому ограничение на углеводы вводится только перед самим показом.
Основу рациона моделей составляют: рыба, яйца, мясо, авокадо, орехи, семена чиа, киноа, фрукты и овощи.

Не более 20% жира в организме

Здесь все просто, нужно придерживаться режима питания. В норме
объем жира у женщин должен составлять от 20 до 32 процентов. Но модели Victoria's Secret стараются придерживаться нижней отметки.
Женский форум
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