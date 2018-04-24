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Фитнес-блогер показала обвисший после родов живот и призвала мам любить себя
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Фитнес-блогер показала обвисший после родов живот и призвала мам любить себя 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Фитнес-блогер, тренер, модель Наталия Мело-Уилсон удивила 287-тысячную армию подписчиков, продемонстрировав честное фото своего живота со слегка обвисшими после родов складками кожи. Интернет-звезда призналась, что научилась настолько любить и принимать свое тело, что даже не сразу обратила внимание на эти несовершенства фигуры. «Меня часто спрашивают о коже на животе, которая обвисает после рождения детей. В общем, на днях я делала упражнения, лежа на полу, — и заметила, что складки обвисшей кожи действительно очень сильно заметны. И я решила поделиться этим с вами. Если я стою в полный рост, эта „лишняя“ кожа не так видна, но когда я лежу на боку или наклоняюсь, она прекрасно заметна. Самое забавное, что на прошлой неделе я записывала несколько видеороликов для будущих проектов, и в большинстве упражнений я вовсю напрягала и демонстрировала на камеру свой животик… И ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТИЛА ЭТИХ СКЛАДОК! До сих пор не могу поверить! Это настоящее освобождение! Я невероятно горжусь тем, насколько далеко зашла в принятии своего тела! С тех пор, как научилась его любить, я перестала „париться“ по мелочам». подытожила Наталия Мело-Уилсон свое позитивное напутствие мамам. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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