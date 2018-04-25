«Отъелась за полтора года»: пышные формы Виктории Бони рвутся наружу из тесных нарядов

В феврале 2017 года модель и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня объявила о расставании с гражданским мужем. «Он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда», — писала она тогда. Это случилось через полгода о принятом решении, хотя злые языки утверждают иное.

Сегодня некогда худенькая как тростинка Боня показала, как изменилась ее фигура за это время. «Вот так я отъелась за последние 1,5 года. Я не стеснялась и объедалась всю зиму пастой в сливочном соусе… но безусловно, вперемешку со спортом! Сейчас осталось только подточить бока и будет та форма, о которой я давно мечтала))», — написала она.

Несколькими часами ранее модель показала бекстейдж со съемки: «Только вам я покажу фотки без обратки и фильтров. Хотя, я очень надеюсь, что после обработки фотографии не будут сильно отличаться) макияж был сделан так, как я люблю! Ровный тон, губы натуральных оттенков и сияние хайлайтеров».

А какая Боня нравится больше вам?

Фото: instagram