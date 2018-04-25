Ещё
«Отъелась за полтора года»: пышные формы Виктории Бони рвутся наружу из тесных нарядов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Отъелась за полтора года»: пышные формы Виктории Бони рвутся наружу из тесных нарядов 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
В феврале 2017 года модель и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня объявила о расставании с гражданским мужем. «Он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда», — писала она тогда. Это случилось через полгода о принятом решении, хотя злые языки утверждают иное.
Сегодня некогда худенькая как тростинка Боня показала, как изменилась ее фигура за это время. «Вот так я отъелась за последние 1,5 года. Я не стеснялась и объедалась всю зиму пастой в сливочном соусе… но безусловно, вперемешку со спортом! Сейчас осталось только подточить бока и будет та форма, о которой я давно мечтала))», — написала она.
Несколькими часами ранее модель показала бекстейдж со съемки: «Только вам я покажу фотки без обратки и фильтров. Хотя, я очень надеюсь, что после обработки фотографии не будут сильно отличаться) макияж был сделан так, как я люблю! Ровный тон, губы натуральных оттенков и сияние хайлайтеров».
А какая Боня нравится больше вам?
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Трансформеры: правда и мифы о пластических операциях членов семейства Кардашьян «Настоящая»: Рената Литвинова поделилась фото без макияжа Жизнь взаймы: 9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой231
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали18
7 женских фантазий о сексе9
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение