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Кто из звезд создал новый сайт о красоте? Рассказываем, почему вам нужно посетить новый портал Hallewood.
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Кто из звезд создал новый сайт о красоте? Рассказываем, почему вам нужно посетить новый портал Hallewood. 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Уже 51 год Холли Берри борется с сахарным диабетом. Она настоящий пример невероятного самоконтроля и дисциплины для многих девушек планеты. Упругая кожа, идеальные бедра и пресс — результат исключения из рациона сахара, красного мяса и регулярных занятий спортом.
Каждую пятницу в своем Instagram-аккаунте под хэштегом #FitnessFriday Холли делится своими секретами и советами с подписчиками. Теперь актриса решила сконцентрировать все свои знания в одном месте — еще в 2000-ом году Холли Берри запустила портал Hallewood, где делилась советами про спорт и питание.
Сегодня мы радуемся запуску обновленной версии сайта. Он посвящен спорту, питанию, красоте и духовному развитию. Холли выступает за естественное старение и активно пропагандирует осознанное отношение и любовь к себе, чего мы ждем и от статей на Hallewood.
Текст: Анна Бонд
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