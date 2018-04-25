Кто из звезд создал новый сайт о красоте? Рассказываем, почему вам нужно посетить новый портал Hallewood.

Уже 51 год Холли Берри борется с сахарным диабетом. Она настоящий пример невероятного самоконтроля и дисциплины для многих девушек планеты. Упругая кожа, идеальные бедра и пресс — результат исключения из рациона сахара, красного мяса и регулярных занятий спортом.

Каждую пятницу в своем Instagram-аккаунте под хэштегом #FitnessFriday Холли делится своими секретами и советами с подписчиками. Теперь актриса решила сконцентрировать все свои знания в одном месте — еще в 2000-ом году Холли Берри запустила портал Hallewood, где делилась советами про спорт и питание.

Сегодня мы радуемся запуску обновленной версии сайта. Он посвящен спорту, питанию, красоте и духовному развитию. Холли выступает за естественное старение и активно пропагандирует осознанное отношение и любовь к себе, чего мы ждем и от статей на Hallewood.

Текст: Анна Бонд