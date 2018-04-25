Нюша удивила поклонников очень редкими бровями

С макияжем певица бросается из крайности в крайность.

Еще недавно Нюшу раскритиковали за брови на пол-лица: звезда явно перестаралась, придавая им форму. Тогда подписчики выразили надежду, что Нюша все же сделала просто макияж, а не татуаж или микроблейдинг, который останется на лице надолго. И хотя бы в этом угадали: к счастью, бьюти-эксперимент продлился до первого снятия макияжа.

Теперь же Нюша ударилась в другую крайность: она решила вообще не подкрашивать брови. И, когда захотела похвастаться новым цветом помады, опять привлекла внимание вовсе не к губам.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

24 Апр 2018 в 6:39 PDT Фолловеры посоветовали Нюше все же найти хорошего мастера-бровиста. На фото видно, что брови у девушки хоть и темные, но довольно редкие. К тому же довольно странной формы: практически отсутствует естественный изгиб, а ширина бровей не меняется от начала к хвостику. Такое часто бывает, говорят эксперты, когда девушки постоянно выщипывают брови и окрашивают их самостоятельно, не заботясь о качестве и составляющих краски.

Кстати, несмотря на то, что сегодня на каждом углу говорят, что именно брови «делают» все лицо, многие звезды не считают нужным следить за их формой и состоянием. В том числе и супермодели, от Лили Роуз Депп до Натальи Водяновой . В числе других селебрити, которым не помешал бы хороший мастер, и Кара Делевинь . Несколько лет назад ее брови были настоящим трендом, а сегодня смотрятся, по выражению антифанатов, «как две гусеницы».

Эмма Уотсон и Мать драконов Эмилия Кларк тоже не всегда радуют поклонников безупречным видом. А если вспомнить о старшем поколении, то, например, брови Мадонны всегда были очень далеки от идеала. Что уж говорить об эпатажной Леди Гаге. Или о Пэрис Джексон , которая так восхваляет естественность во всем, что и ноги первый раз побрила только недавно, и до выщипывания бровей очередь тут дойдет явно нескоро.

15 звезд с неухоженными бровями

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Наталья Водянова

Николь Ричи

Кара Делевинь

Мадонна

Эмилия Кларк

Эмма Уотсон

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