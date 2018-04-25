Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова показала аппетитные формы в бикини и новую дерзкую стрижку

Актриса и танцовщица Дарья Сагалова решила отдохнуть в жарких Эмиратах и поделилась с поклонниками снимком в соблазнительном бикини.

Мама двух очаровательных дочек выглядит роскошно! У Дарьи нет ни намека на дряблую кожу или лишний вес — ее фигура смотрится подтянутой и спортивной.

Возможно, секрет в том, что не так давно Сагалова открыла собственную школу танцев, где иногда преподает? Звезда часто публикует в своем микроблоге зажигательные видео с тренировок и мотивирует поклонников.

Фото: Instagram