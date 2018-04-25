Звезды до и после пластики: звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко

Кейли Куоко (32) стала известна благодаря роли Пенни в сериале «Теория большого взрыва», но, согласись, когда сериал только начался, актриса выглядела несколько иначе. Где натуральные данные, а где работа хирурга, мы узнали у эксперта!

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Актрисе явно была выполнена биоревитализация, установлен филлер гиалуроновой кислоты в область скул. А также не исключено, что Кейли сделала трансконьюктевальную блефаропластику и блефаропластику нижних век. На фотографиях «до» у нее брови немного опущены, а на фотографии «после» приподняты (вот почему и взгляд получается более выразительным). Немного вздернутая бровь сейчас — настоящий тренд. Такой эффект достигается при помощи эндоскопической подтяжки лба. Делается она через разрез в три сантиметра с использованием эндоскопического оборудования и всего трех ниточек. Реабилитация после такой операции быстрая — всего неделя.

Также видно, что на фотографиях «до» у актрисы под глазами небольшие «мешочки» — грыжи. В молодом возрасте они удаляются без разреза и без шва в подресничной области. Никто никогда не догадается, что выполнена такая операция, а взгляд получается более легким и живым.

Еще актриса точно делала ринопластику — хирург ей скорректировал костный и хрящевой отделы носа с остиотомией. Также были «улучшены» скулы — эта операция выполнена при помощи контурной пластики. Сейчас для этого используются филлеры последнего поколения (японский нанофиллер NanoLink). Они гарантируют долгий и яркий результат.

Грудь также была изменена — установлены импланты, очень похоже, что круглые. Они дают хороший наполненный верхний полюс. По объему здесь примерно золотая середина, то, что хотят многие женщины, — 300–350 мл. Думаю, импланты установлены через подмышку (эндоскопическое протезирование). Эта методика не оставляет шрамов и дает абсолютное ощущение естественности, поэтому она так популярна у звезд.

Я заметил, что у Кейли красивые, сияющие волосы. Девушкам, которые часто используют различные средства для укладки, только внешнего ухода недостаточно. Такой эффект достигается при помощи мезотерапии, плазмолифтинга в паре с косметологическим препаратом «Лаеннек».

Примерные цены

Трансконьюктевальная блефаропластика — от 48 000 р.

Эндоскопическая подтяжка лба — от 78 000 р.

Ринопластика (коррекция костного и хрящевого отделов носа с остиотомией) — 198 000 р.

Контурная пластика — от 15 000 р.

«Лаеннек» — от 15 000 р. за процедуру

Маммопластика — от 198 000 р. (в стоимость входят импланты нового поколения)

Мезотерапия — ок. 5000 р.

Плазмолифтинг — 6800 р. за ампулу

Итого: от 563 000 р.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdy-do-i-posle-plastiki-zvezda-teorii-bolshogo-vzryva-kejli-kuoko/