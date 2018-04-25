Не надо стесняться: как принять свою внешность

Сложно найти женщину, которая на 100% довольна тем, как она выглядит. Наши внешние данные так или иначе отличаются от современных стандартов красоты ‒ это нормально. Ненормально, когда горбинка на носу, маленькая грудь или оттопыренные уши становятся объектом насмешек, формируют целый список надуманных комплексов и с годами загоняют самооценку под самый плинтус.

Не все готовы назвать свои несовершенства «изюминками»: кто-то изо дня в день безрезультатно борется со «спасательным кругом» на талии, изнуряя себя жесткими диетами и тренировками, кто-то часами контурирует лицо, чтобы «сдуть» пухлые щеки, а кто-то скрывает реальное положение дел тройным поролоновым пуш-апом. Если изъяны во внешности заметно ухудшают качество жизни, мешают социальной адаптации и не позволяют полюбить себя ‒ с ними нужно бороться. Не получается своими силами ‒ помогут специалисты: психологи, косметологи, пластические хирурги.

Перестать сравнивать

Идеальные черты лица и тела обычно где-то или у кого-то подсмотрены: губы и скулы ‒ у Джоли, брови ‒ у Кары, попа ‒ у Ким, талия ‒ у Диты (даже не пытайтесь представить 4 в 1). Мы говорим о своей уникальности, но все равно упорно продолжаем сравнивать себя с моделями в глянцевых журналах, бьюти-дивами на ТВ и фитоняшками из соцсетей.

Смотрим и думаем: «Вот отсюда бы мне убрать, сюда ‒ добавить, а это ‒ вообще отрезать». Слепое копирование шаблонов красоты редко приводит к положительному результату ‒ достаточно взглянуть на фотографии девушек, которые перенесли десятки пластических операций, чтобы стать похожей на любимую селебрити (печальное зрелище).

Факт остается фактом: именно несоответствие стандартам, отклонение от привычной симметрии и «золотого сечения» определяет индивидуальность.

Не обманывать себя

Пытаться влезть в джинсы 42-го размера при убедительном 46-м ‒ сложно. Еще сложнее убедить женщину, которая всю сознательную жизнь не позволяла себе лишнего куска торта, в том, что теперь на волне бодипозитивных тенденций можно смело принимать себя со всеми предательскими складками на животе.

Если пару лишних кг можно сбросить самостоятельно, то пора выйти из зимней спячки и вспомнить дорогу до тренажерки. Если после беременности или резкого похудения появился нешуточный птоз брюшной стенки, то бесполезно скупать баснословно дорогие кремы для упругой кожи ‒ без пластики уже не обойтись.

Ну и, конечно, если недовольство своей фигурой приобретает нездоровые формы, то лучше обратиться к психологу.

Понять, когда пластика ‒ на пользу

К пластическим хирургам обращаются по разным причинам. Чаще всего ‒ по эстетическим (не путать с сиюминутными капризами). Преждевременные морщины, нависшие веки, рубцы и поплывший овал лица невозможно исправить без помощи пластики.

Есть случаи, когда хирургическое вмешательство ‒ спасительная соломинка и единственный способ вернуться к полноценной радостной жизни. В их числе ‒ пластика носа с искривлением носовой перегородки, реконструктивная маммопластика после вынужденной или профилактической мастэктомии и лицевая пластика после несчастных случаев.

Следить за здоровьем

Все еще замазываете прыщи толстым слоем тонального крема и прячете широкую кость в безразмерном худи? Найдите возможность посетить доктора. Сухая кожа, шелушение, сосудистые звездочки, трещинки в уголках рта, высыпания, ломкие ногти, выпадение волос, избыточный вес, резкая потеря килограммов ‒ все это может сигнализировать о том, что в организме что-то пошло не так.

Ваша задача ‒ побыстрее разобраться, в чем причина, и принять меры, а не маскировать дефект, закрывая глаза на проблему.

Искать свои сильные стороны

Если ваш конек ‒ интеллект, обаяние или чувство юмора, делайте ставку на них. Однако это не значит, что на внешний вид можно махнуть рукой. Работа над собой предполагает инвестиции ‒ материальные и нематериальные. Зато за усилия, труд, время, деньги, вложенные на создание лучшей версии себя, ‒ отдельный респект.

А чтобы хорошо выглядеть, достаточно грамотно ухаживать за собой, регулярно следить за состоянием здоровья, отказаться от вредных привычек и почаще заряжать себя позитивными эмоциями. Элементарно, Ватсон.