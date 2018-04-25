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Поклонников Виктории Лопыревой испугали ее губы
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Поклонников Виктории Лопыревой испугали ее губы 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева ежедневно радует своих поклонников новыми фотографиями. Микроблог девушки в Инстаграм демонстрирует ее активную жизнь — бесконечные перелеты, связанные с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране. Напомним, белокурая красавица является послом этого знаменательного для поклонников спорта события.
Welcome to 🇬🇧 U. K. 🤟🏽😎V  Публикация отAmbassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 20 Апр 2018 в 11:47 PDT  Подписчиков Лопыревой смутила одна из ее фотографий, на которой изображена девушка в солнцезащитных очках. Предметом обсуждения стали неестественно пухлые губ. Поклонники модели выразили мнение, что это может быть и не Виктория: «Не похожа на себя). Это не Вика».
Другие предположили, что девушка сделала бьюти-процедуру: «Скорее всего неудачный укол, попал в лицевой нерв. Перекосило. Ринопластика очередная? Поэтому и синяки прячем под очками». (Орфография и пунктуация сохранена — ред.).
Виктория никак не комментирует догадки своих поклонников. А на фотографиях, которые были опубликованы в ее Инстаграм после снимка с максимально пухлыми губами, они выглядели как обычно.
Как вы думаете, на фото действительно Виктория Лопырева?
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