Королева драмы: 18 супертушей с эффектом накладных ресниц

Нет времени на полноценный макияж? Тушь для ресниц тебе в помощь! Пара взмахов щеточкой — и глаза «открылись», а взгляд стал драматичным и соблазнительным. Дело за малым — найти свою идеальную тушь, которая подойдет тебе по всем параметрам.

В нашей подборке 18 супертушей с эффектом накладных ресниц. Выбирай любую!

Тушь для ресниц Le Volume de Chanel, Chanel

Уже после первого взмаха щеточки ресницы становятся густыми и плотными, а взгляд — ярким и выразительным.

Цена — около 2500 рублей.

Объемная тушь для ресниц Hypnôse Volume à Porter, Lancôme

Объемные и максимально разделенные, но при этом пушистые и мягкие, словно кашемир, ресницы — разве такое возможно? С этой тушью от Lancome — да! Тушь обладает легкой текстурой, в ней в два раза меньше воска, что делает ресницы такими мягкими и легкими, а ты практически не чувствуешь, что ресницы накрашены. Кстати, это любимая тушь редактора отдела красоты Cosmo ! Все, что про нее пишут, — чистая правда!

Цена — около 2000 рублей.

Моделирующая тушь для эффекта панорамных ресниц Full Lash, Shiseido

Входящий в состав моделирующий воск и уникальная форма щеточки аккуратно завивают каждую ресничку и моментально ее фиксируют, результатом чего становится выразительный взгляд распахнутых миру ресниц.

Цена — около 2000 рублей.

Тушь для ресниц Chubby Lash, Clinique

Тушь буквально преображает даже самые короткие и редкие ресницы. Специальная щеточка и легкая формула позволяют создать неповторимый экстремальный объем от корней до кончиков, а усиленные пигменты обеспечивают более насыщенный и глубокий цвет.

Цена — около 1600 рублей.

Удлиняющая тушь с эффектом накладных ресниц Noir Interdit, Givenchy

Невероятный объем, насыщенный цвет и уход за ресницами — в одном маленьком черном тюбике от Givenchy. Этот продукт был разработан при участии модных голливудских визажистов, а уж они точно знают, какой должна быть хорошая тушь для ресниц. Благодаря необычной сгибающейся щеточке удобно прокрашивать даже самые маленькие реснички, одновременно завивая их и создавая эффект выразительного, распахнутого взгляда.

Цена — около 2500 рублей.

Тушь для ресниц Volume Reveal Adjustable Volume, Bourjois

Знакомьтесь, новая интерпретация бестселлера Bourjois — туши для ресниц Volume Reveal. Благодаря уникальной формуле туши Volume Reveal Adjustable Volume придать дополнительный объем уже накрашенным ресницам теперь можно в течение всего дня! Взгляд выразительный, при этом никаких комочков и «паучьих лапок».

Цена — около 600 рублей.

Тушь для ресниц The Colossal Big Shot, Maybelline New York

Тушь для ресниц с инновационным аппликатором с волнистыми щетинками, моделирующая тройной объем одним движением. Плотная текстура обеспечивает выразительный 3D-объем без утяжеления, а с помощью волнистой щеточки можно прокрасить каждую ресницу без склеивания и комочков.

Цена — около 300 рублей.

Тушь для ресниц Vamp Extreme, Pupa Milano

Твои ресницы станут объемными и выразительными уже после первого взмаха щеточки. Высокопигментированная жидкая текстура прекрасно наносится и дарит ресницам эффект «невесомости», а фигурная кисточка захватывает максимальное количество туши и обеспечивает мгновенное, щедрое и равномерное нанесение.

Цена — около 700 рублей.

Водостойкая тушь для ресниц Cannonball, Urban Decay

Водостойкая тушь для ресниц Cannonball доказала свою эффективность: тушь не потекла ни после испытания океанскими волнами, ни после занятий спортом, ни после прогулки под мокрым снегом. Особый микрокристаллический воск в составе туши позволяет густой пушистой щеточке придавать ресницам соблазнительную длину и объем. Тушь при этом не осыпается и не искажает естественную красоту ресниц.

Цена — около 1600 рублей.

Тушь для ресниц Dark Magic Instant Dramatic Volume, Max Factor

Выразительные, насыщенные цветом ресницы без эффекта склеивания, как у профессиональных визажистов, — все это тушь Dark Magic от Max Factor. Ультрачерная объемная формула в комбинации со специальной щеточкой обеспечивают соблазнительный взгляд уже после первого слоя!

Цена — около 700 рублей.

Тушь для ресниц Avon True «СуперОбъем», AVON

Благодаря комбинации инновационной формулы и щеточки особой формы тушь равномерно наносится, прокрашивает все реснички и придает им мегаобъем. Миндалевидная щеточка повторяет естественную линию ресниц, создавая при этом push-up эффект. Она приподнимает их у самых корней, разделяет и формирует роскошный изгиб. Формула словно заполняет пространство между ресницами, и они выглядят более густыми и пушистыми.

Цена — около 300 рублей.

Тушь для ресниц Outrageous Extension Dramatic Volume & Length, Sephora

Новая щеточка с конусообразными щетинками покрывают каждую ресницу от корня, а обогащенная кератином формула способствует росту ресниц. Экстремальный объем и невероятная длина твоим ресницам обеспечены.

Цена — около 800 рублей.

Тушь для ресниц Sexy Pulp, Yves Rocher

Ищешь объемную тушь для ресниц, которая бы тщательно прокрашивала ресницы и придавала им ультрачерный цвет? Тогда попробуй Sexy Pulp с формулой, содержащей натуральный пигмент растительного угля. Тушь обладает комфортной текстурой‚ которая обволакивает и утолщает каждую ресницу без утяжеления. Фибровая макси-щеточка позволяет прокрасить ресницы равномерно и без комочков, они обретают экстремальный объем.

Цена — около 550 рублей.

Тушь для ресниц Volume Shake, Rimmel London

Тушь придает ресницам интенсивный черный цвет и завораживающий объем, а удобная щеточка обеспечивает равномерное прокрашивание от корней до кончиков без склеивания и образования комочков. Тушь обладает запатентованной формулой «шейкера» — даже после длительного срока использования тушь сохранит свои первоначальные свойства, не густея и не засыхая, если ты просто будешь встряхивать ее тюбик перед использованием.

Цена — около 550 рублей.

Органическая увлажняющая тушь для ресниц, Dizao Organics

Тушь от Dizao Organics отлично увлажняет ресницы, делая их более сильными и красивыми, и при этом придает объем и увеличивает их длину. Удобная щеточка позволяет наносить тушь легко, расчесывая реснички и не допуская их слипания. Тушь не течет, легко смывается.

Цена — около 1200 рублей.

Тушь для ресниц Cabaret Premiere, Vivienne Sabo

Эту тушь просто обожают визажисты и знаменитости! Несмотря на бюджетную цена, она с легкостью дает фору «люксовым» аналогам. Пластиковая щеточка равномерно распределяет тушь, придавая феноменальный объем, и ты получаешь необыкновенно выразительные ресницы. Улучшенная текстура туши — теперь она более лёгкая, эластичная и равномерно обволакивает ресницы без единого комочка!

Цена — около 300 рублей.

Тушь с эффектом накладных ресниц Volume Effet Faux Cils, Yves Saint Laurent

Еще одна тушь-бестселлер. Ее формула обогащена четырьмя видами масел, которые благотворно влияют на волокна ресниц: аргановое, сафлоровое, касторовое масла, а также масло сладкого миндаля. Ресницы безупречно разделены и выглядят более длинными и объемными.

Цена — около 2000 рублей.

Тушь увеличивающая объем ресниц Mascara Supra Volume, Clarins

Тушь оказывает двойное действие для увеличения объема ресниц моментально и день за днем. Воск цветков кассии и карнаубский воск обволакивают ресницы, моментально придавая им выразительный объем. Высокая концентрация пигментов обеспечивает насыщенный цвет уже после первого нанесения. А комплекс Booster de Volume стимулирует естественное увеличение объема ресниц.

Цена — около 2000 рублей.