Как выглядят идеальные девушки в разных странах

Идеальные девушки: как различаются стандарты в разных странах

Красота — понятие условное. То, чем в одной стране восхищаются, в другой вызывает недоумение. А некоторые стандарты красоты и вовсе кажутся очень странными и даже пугающими. Хотя и само понятие «стандарт красоты» вызывает сомнения. Разве можно кого-то из этих девушек назвать страшненькими или непривлекательными?

1. Шведки предпочитают представать в образе голубоглазых блондинок с выраженными скулами.

2. В Польше ценят женственность. Здесь красотками считают миловидных девушек невысокого роста со средними параметрами и приятными чертами лица.

3. Испанки издавна считаются воплощением чувственности и страстности. В этой стране превозносят темноволосых дам со смуглой кожей и чёрными глазами, обладающих гармоничными формами.

4. В США любят самых разных девушек, ведь сама страна изначально создавалась представителями разных народов.

5. Во Франции главное — естественность и натуральная красота. Лёгкий макияж, сбалансированный наряд, непосредственность — всё это и есть идеальная француженка.