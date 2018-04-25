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Как выглядят идеальные девушки в разных странах
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Как выглядят идеальные девушки в разных странах 

Рамблер 40 минут назад
Красота — понятие условное. То, чем в одной стране восхищаются, в другой вызывает недоумение. А некоторые стандарты красоты и вовсе кажутся очень странными и даже пугающими. Хотя и само понятие «стандарт красоты» вызывает сомнения. Разве можно кого-то из этих девушек назвать страшненькими или непривлекательными?
1. Шведки предпочитают представать в образе голубоглазых блондинок с выраженными скулами.
2. В Польше ценят женственность. Здесь красотками считают миловидных девушек невысокого роста со средними параметрами и приятными чертами лица.
3. Испанки издавна считаются воплощением чувственности и страстности. В этой стране превозносят темноволосых дам со смуглой кожей и чёрными глазами, обладающих гармоничными формами.
4. В США любят самых разных девушек, ведь сама страна изначально создавалась представителями разных народов.
5. Во Франции главное — естественность и натуральная красота. Лёгкий макияж, сбалансированный наряд, непосредственность — всё это и есть идеальная француженка.
Женский форум
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