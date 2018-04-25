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Какая мицеллярная вода лучше очищает кожу? Проверено на себе
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Какая мицеллярная вода лучше очищает кожу? Проверено на себе 

Я Покупаю 41 минуту назад
Фото: Я Покупаю
Идея отказаться от умывания обычной водой и перейти на мицеллярную мне понравилась сразу: и коже польза, и не надо сначала снимать макияж, а потом уже умываться. Но справится ли косметическое средство с моим повседневным мейком? Я провела эксперимент, снимая макияж пятью популярными средствами средней ценовой категории. Оценить эффективность я решила по количеству потребовавшихся ватных дисков, ощущениям на коже сразу после очищения, комфортности средства при удалении туши и необходимости отмачивать косметику или тереть лицо. Для верности использовала пятибалльную шкалу.
Макияж во всех случаях был одинаковым: тональный крем, тушь для ресниц (не водостойкая), тени для бровей, сухие румяна. Именно так я крашусь каждый день на работу.
1. Мицеллярная вода от L'Oreal, Paris, цена: от 270 руб.
Потребовалось шесть дисков.
Ощущения — 5 баллов. Очень комфортно, кожу не стягивает, не щиплет, косметика удаляется легко.
Удаление туши — 5 баллов. Снялась буквально мгновенно, потребовался один диск на каждый глаз.
2. Мицеллярная вода Ultra Sensitive от La Roche Posay, цена: от 1 000 руб.
Потребовалось семь дисков.
Ощущения — 5 баллов. Самая мягкая мицеллярная вода, лицо не стягивало не только в процессе, но и после его завершения, кожа осталась увлажненной и нежной.
Удаление туши — 5 баллов. Хватило двух дисков, глазам было комфортно.
3. Термальная мицеллярная вода Purete Thermal 3 в 1 от Vichy, цена: от 1 290 руб.
Потребовалось пять дисков.
Ощущения — 5 баллов. Комфортные ощущения, косметика удалилась легко и быстро. Отдельно отмечу удобство дозатора: не прольешь лишнего.
Удаление туши — 5 баллов. Хватило двух дисков!
4. Цветочная мицеллярная вода от «Чистой линии», цена: от 70 руб.
Потребовалось восемь дисков.
Ощущения — 3 балла. Средство довольно жесткое, кожу пощипывало, а когда я снимала тушь, то немного воды попало в глаз — ощущения были довольно неприятными.
Удаление туши — 5 баллов. Хватило двух дисков (а вот тональный крем никак не хотел смываться).
5. Мицеллярная вода от Garnier, цена: от 320 руб.
Потребовалось пять дисков.
Ощущения — 3 балла. Кожу немного стягивает и сушит, хочется скорее нанести крем.
Удаление туши — 5 баллов. Хватило двух дисков.
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