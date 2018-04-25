Без филлеров: как убрать носогубные складки с помощью гимнастики

Зона носогубного треугольника — одна из самых проблемных. Симметричные морщины, идущие от носа к уголкам губ, появляются у многих из нас уже после 25 лет и усугубляются с каждым годом. Уменьшить складки в домашних условиях можно благодаря уникальной гимнастике для лица.

Кожа в зоне носогубного треугольника у большинства людей отличается от кожи щёк, часто она бывает разного типа: около носа более сухая, на щеках — более жирная.

Носогубные складки — самые большие мимические морщины, от которых не застрахован никто. Улыбнись и ты увидишь в зеркале четкое разделение этих двух зон. Наши эмоции и характер отражаются в первую очередь именно на нашем лице. Кроме того, в процессе старения у нас опускаются щеки и залом между ними и зоной носогубки становится ярко выраженным.

Предотвратить появление носогубных складок можно, не прибегая к филлерам. Решить проблему поможет гимнастика для лица. Регулярные упражнения на эту зону разгладят неприятные складки, уменьшат щеки и вернут тургор кожи в этой области. Тренируя мышцы щёк, ты сможешь создать под кожей необходимый тонус, который не позволит проблеме развиться.