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Какие прически вредны для здоровья
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Какие прически вредны для здоровья 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Не так давно Техасский университет провел небольшое исследование и определил с его помощью самые вредные женские прически. Один из специалистов этого заведения, Жозефина Кинтанилья-Даек заявила, что нет ничего хуже, чем туго заплетенные косы и любимые многими модницами «конские хвосты».

Чем плох конский хвост

Высоко поднятые на затылок и туго перевязанные резинкой волосы являются причиной частых головных болей. Из-за того, что локоны стянуты и постоянно пребывают в одном и том же положении, нарушается микроциркуляция крови в коже головы. Это ухудшает кровоснабжение коры головного мозга, что и приводит к затяжным мигреням.
Аналогичный эффект производят и туго заплетенные косы. Очень вредной для здоровья также является прическа с уложенными над головой в корону одной или несколькими косичками. Особенно, если у девушки от природы длинные и очень густые волосы. Вся эта масса при длительном ношении давит на голову и приводит к головным болям, рассеянности и нервозности.
Помимо нагрузки на голову, перечисленные прически ухудшают состояние самих локонов. Из-за стянутости и застойных явлений волосяные луковицы испытывают дефицит кислорода и питательных веществ. В итоге шевелюра начинает медленно, но уверенно редеть.

Что полезно для волос

Доктор Китанилья-Даек посоветовала дамам реже делать такие прически и чаще устраивать для своей шевелюры «разгрузочные дни». В это время стоит ходить с распущенными волосами и не применять средства для укладки. Специалисты также советуют как можно реже пользоваться металлическими заколками и зажимами. Они травмируют и ломают волоски.
Для густоты и красоты волос полезно регулярное мытье мягкими моющими средствами без силикона и парабенов. Не стоит заплетать на ночь косы. Кожа головы, как и все тело, должна во сне отдыхать и восстанавливаться.
Очень полезно спать на шелковых наволочках. Они не только гигиеничны и приятны для кожи, но еще и способствуют гладкости волос. После такого ночного релакса локонам не понадобятся никакие утюжки. Они и так будут блестящими и шелковистыми.
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