Около 1,5 тысяч москвичей проверили здоровье кожи и ногтей на весенней акции

В Москве в рамках весенней диспансеризации «Все — на прием к врачу микологу-подологу!» здоровье ногтей и кожи проверили 1,5 тысячи пациентов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«В марте и апреле две субботы подряд во всех филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы проводилась акция для населения, в рамках которой все желающие могли бесплатно обратиться за консультацией к врачу микологу-подологу», — говорится в сообщении.

При необходимости участники акции могли пройти люминесцентный метод обследования, дерматоскопию, микроскопическое и культуральное исследование на грибковую инфекцию, а также получить рекомендации по личной профилактике заболеваний кожи и ногтей.

«Более 70% пациентов, обратившихся за консультацией, были направлены на дополнительные анализы — у всех был взят биоматериал для дополнительного бактериоскопического исследования. Такие показатели свидетельствуют о том, что достаточно большое количество людей недостаточно внимания уделяют здоровью кожи», — сказала врач-дерматолог, заместитель главного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Ольга Новожилова.

Она добавила, что с учетом большого спроса на консультации врачей-дерматологов, центр будет продолжать проведение профилактических акций.

«Но напоминаем, что обратиться за медицинской помощью в Центр дерматовенерологии и косметологии может любой житель столицы в рамках ОМС», — заключила Новожилова.