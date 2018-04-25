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Около 1,5 тысяч москвичей проверили здоровье кожи и ногтей на весенней акции
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Около 1,5 тысяч москвичей проверили здоровье кожи и ногтей на весенней акции 

РИАМО 1 час назад
В Москве в рамках весенней диспансеризации «Все — на прием к врачу микологу-подологу!» здоровье ногтей и кожи проверили 1,5 тысячи пациентов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
«В марте и апреле две субботы подряд во всех филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы проводилась акция для населения, в рамках которой все желающие могли бесплатно обратиться за консультацией к врачу микологу-подологу», — говорится в сообщении.
При необходимости участники акции могли пройти люминесцентный метод обследования, дерматоскопию, микроскопическое и культуральное исследование на грибковую инфекцию, а также получить рекомендации по личной профилактике заболеваний кожи и ногтей.
«Более 70% пациентов, обратившихся за консультацией, были направлены на дополнительные анализы — у всех был взят биоматериал для дополнительного бактериоскопического исследования. Такие показатели свидетельствуют о том, что достаточно большое количество людей недостаточно внимания уделяют здоровью кожи», — сказала врач-дерматолог, заместитель главного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Ольга Новожилова.
Она добавила, что с учетом большого спроса на консультации врачей-дерматологов, центр будет продолжать проведение профилактических акций.
«Но напоминаем, что обратиться за медицинской помощью в Центр дерматовенерологии и косметологии может любой житель столицы в рамках ОМС», — заключила Новожилова.
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