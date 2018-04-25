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Понарошку обратилась к фанатам с просьбой
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Понарошку обратилась к фанатам с просьбой 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ирена Понарошку обратилась к своим читателям, чтобы узнать, что такое мурашки и почему они на самом деле появляются.
В шутку девушка обратилась к «йогнутым» и «шизотерикам», потому что считает, что мурашки возникают не только от холода, страха или оргазма, но и от сильных душевных переживаний. «У меня вся кожа встает дыбом, когда речь в разговоре заходит о чем-то сакральном!» — призналась популярная телеведущая и добавила, что «мурашки» также посещают ее, когда она случайно находит ответ на вопрос в книгах. «И руки-ноги покрываются такой гусиной кожей, что на них можно морковь натирать, как на терке!» — написала Ирена.
Девушка призналась, что мурашки накрыли ее с головой, когда она познакомилась с будущем мужем. «Хотя, возможно, это было тупо от страха и холода — стоял промозглый октябрь, а скорпионище парадно размахивал своим ядовитым жалом», — пошутила телеведущая. Понарошку спросила своих читателей, как они могут объяснить механизм возникновения мурашек, можно ли их использовать в качестве «детектора лжи» или «продавать на Авито» бесчувственным циникам.
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