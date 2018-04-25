«А макияж в парилке зачем?»: Алена Кравец рассказала о любви к бане

Известная певица Алена Кравец порадовала подписчиков новыми видеороликами из бани. Она посетила парилку при полном параде — в кружевном купальнике и с ярким макияжем, который давно стал частью ее имиджа. Многие сочли его неуместным в парилке, но красавица мало реагирует на критику, к которой уже давно привыкла.

32-летняя исполнительница Алена Кравец не скрывает того, что тщательно ухаживает за своей внешностью. Она редко появляется на публике без прически и тщательного макияжа. Но и на отдыхе звезда не забывает о косметике, которую щедро наносит на лицо. Поклонники знаменитости увидели, что перед «репортажем» из бани певица щедро накрасила глаза — тушь, тень, стрелки были сильно заметны. Она также не забыла выделить брови и нанести на губы блеск: «Любимые мои, кто, интересно, из моих подписчиков любит так же париться как я? Обожаю парные: русскую, финскую и турецкую! Освобождаешься от отрицательной энергетики, выходят шлаки и токсины через кожу и сама кожа становится нежной, как у младенца. Но париться при температуре выше 75 градусов не рекомендую! Вредно для клеток кожи».

По словам певицы, после парилки она обязательно окунается в холодную купель или принимает холодный душ, выпивает травяной чай с медом и не употребляет пива, которое, как известно, предпочитают многие любители бани. Алена Кравец также поделилась секретом красоты — перед заходом в парную она любит намазывать кожу медом: «Получается такая сладчайшая женщина. И вечер релакса удался!» Поклонники и недоброжелатели знаменитости отреагировали на видеоролики селебрити: «Это что, парик или шиньон? Нужны они в бане, без них никак?» «Рассказала о любви к бане — хорошо, килограмм косметики на лице — плохо». «Да, такая польза для кожи — намазаться тональным кремом, хорошо припудрить, после чего в парилку, чтобы это все впиталось».

«А макияж в парилке зачем?» «Удивительная красавица, тоже люблю баню». «Стрелы в парилке не потекли?» «Ой, зачем столько штукатурки в бане, это же неполезно для кожи…»

Яркую блондинку Алену Кравец часто упрекают в ненатуральности, но она категорически опровергает пластические операции, подчеркивая, что идеальную внешность ей даровала природа. Недавно артистка, которую просят отказаться от париков, продемонстрировала свои натуральные волосы, которые у нее русого цвета.

Публикация от Алена Рублёвская Кравец (@kravetsalena) 22 Апр 2018 в 11:57 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!