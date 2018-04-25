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Невероятный секрет визажиста Бейонсе
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Невероятный секрет визажиста Бейонсе 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Согласись, когда Бейонсе (36) зажигает на сцене, всегда выглядит просто нереально. Ее волосы развеваются как в рекламе, а макияж остается стойким без намека на жирный блеск. Визажист звезды поделился лайфхаком. Все дело в том, что он использует… бумагу для сигарет, чтобы промокнуть кожу, вместо матирующих салфеток.
Как объяснил Сэр Джон (именно так зовут звездного визажиста), пудра забивает поры, а вот бумага для сигарет отлично справляется с жирным блеском. Этот трюк он использует при работе со звездными клиентами много лет.
Кстати, на Amazon можно найти набор из 160 листов менее чем за 6 $.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neveroyatnyj-sekret-vizazhista-bejonse/
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