Невероятный секрет визажиста Бейонсе

Согласись, когда Бейонсе (36) зажигает на сцене, всегда выглядит просто нереально. Ее волосы развеваются как в рекламе, а макияж остается стойким без намека на жирный блеск. Визажист звезды поделился лайфхаком. Все дело в том, что он использует… бумагу для сигарет, чтобы промокнуть кожу, вместо матирующих салфеток.

Как объяснил Сэр Джон (именно так зовут звездного визажиста), пудра забивает поры, а вот бумага для сигарет отлично справляется с жирным блеском. Этот трюк он использует при работе со звездными клиентами много лет.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neveroyatnyj-sekret-vizazhista-bejonse/