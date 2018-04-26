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Вместо крема и ботокса: чем бороться с морщинами
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Вместо крема и ботокса: чем бороться с морщинами 

Anews 38 минут назад
Фото: Anews
На какие только ухищрения и процедуры приходится идти женщинам, чтобы сохранить молодость и избавиться от морщин. Однако эксперты отмечают, что замедлить старость можно простым способом — с помощью еды, а самые полезные продукты для поддержки кожи, приведены ниже.

Орехи

Для регенерации клеток кожи и эффективного их питания требуется витамин E и коэнзим, и в достатке эти микроэлементы находятся в орехах. Именно поэтому последние можно смело назвать продуктом вечной молодости, однако стоит учитывать, что это угощение весьма калорийно. Для сохранения молодости достаточно 50 г смеси из миндаля, кешью, а также можно добавить фундука или грецких орехов. Такая порция обычно положена трижды в неделю.

Растительные масла и рыба

Чтобы не страдать по поводу морщин на лице как можно дольше, следует включить в свой рацион наиболее значимые для организма полиненасыщенные жирные кислоты, среди которых имеются омега-3 и -6. Раз в неделю необходимо включать в свой рацион такую рыбу, как скумбрия, лосось, а также тунец или треску. Кроме того, не менее важны для человека и продукты растительного происхождения. Особенно следует обратить внимание на шпинат и тыквенные семечки. Если говорить о маслах, то здесь наиболее значимы льняное и миндальное.

Цитрусовые и зелень

Коллаген ответственен за упругость и эластичность кожи, а синтезируется он клетками. В молодости указанный белок достаточно легко обновляется. С годами, как правило, процесс обновления коллагеновых волокон заметно затормаживается, по причине чего кожа становится дряблой и происходит образование морщин. Чтобы стимулировать производство коллагена, необходимо есть больше продуктов, содержащих витамин С, а содержится он в достаточных объемах в киви и цитрусовых. Помимо этого, найти его можно в красном перце, шиповнике, черной смородине и петрушке.

Овощи

Для приятного и здорового цвета лица следует употреблять больше овощей и фруктов естественного оранжевого, а также красного цветов. Это, к примеру, касается перца, томатов, а еще не стоит забывать о тыкве, доступной в любую пору моркови и более редком абрикосе. Именно в них содержится значительное количество бета-каротина, эффективно оказывающего помощь клеткам кожи в процессе их обновления, а также участвуя в образовании витамина А.
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