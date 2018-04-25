Выбор блогера: 10 горячих новинок апреля

Термальная вода с SPF, румяна-помада в одном средстве, парфюмерная вода с запахом музыкального фестиваля и другие находки апреля от бьюти-блогера Эльвиры Чабакаури.

Апрелю можно радоваться и самому по себе — особенно тому, что он заканчивается, и скоро май! Но и на новинки он в этот раз был у меня очень «урожайным»: трудно выбрать лучшее из лучшего. Но я, конечно, это сделала. Давайте смотреть!

Пудра CC Color Correcting Powder, Lumene

Lumene обновили и дополнили свою самую популярную линейку средств СС Color Correcting. Известный СС-крем теперь в новой упаковке, а в линейке появились корректоры-ручки разных оттенков. И совершенно новые пудры.

Во-первых, у них очень красивая упаковка! Во-вторых, в каждой из них есть небольшой зеленоватый сектор, который должен маскировать покраснения на коже.

Я не знаю насчет покраснений, но могу сказать, что пудра очень здорово сглаживает кожу и ее цвет. Выручает в течение дня. Сначала использую матирующие салфетки, чтобы убрать себум, потом прохожусь пудрой по Т-зоне: макияж выглядит более свежим.

Весенняя коллекция White Flowers Collection, Clarins

Clarins уже несколько лет выпускают небольшие коллекции к весне, и это всегда что-то особенное и милое — люблю их лимитированные запахи и упаковки кремов для рук или оттенки Eclat Minute. В этот раз в коллекции есть и кремы для рук, и кремы для тела дорожного формата, и ароматное мыло. А еще два средства для макияжа — блеск Eclat Minute в светлом жемчужно-розовом оттенке и маленький хайлайтер в стике. У всех средств великолепные запахи ­— нероли, магнолия, жасмин. Отдельно отмечу очень красивые нежные иллюстрации на упаковках: отличная идея порадовать себя или кого-то близкого к весне!

Стик Voile de Peau, Л`Этуаль

Я уверена, косметика для лица в стиках — формат будущего. Краситься ими максимально просто и быстро, а результат очень естественный. Поэтому все новые на рынке стики стараюсь изучить и сравнить. Новые чаби-стики от Л`Этуаль Voile de Peau удались на славу. Мне нравится золотая упаковка и — самое главное –натуральная линейка оттенков на каждый день. Формула тоже отличная — не слишком жирная, не слишком сухая и тугая: получилась прекрасная золотая середина — чтобы провести стиком, слегка растушевать пальцем и бежать по делам.

Туалетная вода Alien Flora Futura, MUGLER

Два самых знаменитых и популярных аромата MUGLER — Angel и Alien. И по моим наблюдениям, обычно люди любят или одну, или другую франшизу. Я в основном люблю Angel, и все его воплощения. Но иногда новинки Alien тоже попадают в самое сердце. Например, новый Alien Flora Futura в розовом флаконе не такой хищно-жасминовый, как оригинальный аромат. В нем жасмин заменен нотами цветов «Рука Будды» и «Царица ночи». Он получился очень весенним, цветочным, при этом все же не исключительно милым, а с характером, который присущ всем Alien.

Термальная вода Eau Thermale SPF30 Water Mist, Uriage

Там, где я живу, солнечный сезон не прекращается никогда. Поэтому новые солнцезащитные средства пробую почти круглый год. В Uriage Eau Thermale SPF30 Water Mist буквально воплотился мой запрос к Вселенной. Это компактное солнцезащитное средство, которым можно «поправлять» слой крема с SPF в течение дня и носить его с собой в сумочке. Несколько раз этот маленький баллончик меня уже очень выручал!

Румяна-помада Rouge Coco Lip Blush, Chanel

Chanel выпустили новые Rouge Coco Lip Blush и сразу подняли понятия удобства и универсальности средств для губ и щек на новый уровень! Почти все аналоги, которые я пробовала до этого, не были одинаково хороши и удобны для того и другого, а Lip Blush — да, в полной мере. Прекрасным матовым тинтом они ложатся на губы, очень естественно растушевываются на щеках и в обоих случаях отлично держатся. Цветовая гамма тоже великолепная: мой любимый оттенок — теплый розовый Teasing Pink.

Хайлайтер Glow Mon Amour Highlighting Drops, L`Oreal Paris

У L`Oreal Paris много интересных новинок макияжа. Но больше всего мне понравились новые хайлайтеры в каплях — Glow Mon Amour. Наконец, такой формат средств можно встретить не только у люксовых марок. Причем, эти не уступают ни по качеству, ни по красоте упаковки. Эти капли можно использовать непосредственно как хайлайтер — нанося на выступающие части лица. Но мне еще очень понравилось смешивать каплю более темного хайлайтера с тональным средством — это создает более здоровый цвет лица и придает сияние коже, поэтому выглядит очень красиво.

Парфюмерная вода Replica Music Festival, Maison Martin Margiela

Вся линейка ароматов Maison Martin Margiela Replica создана для того, чтобы пробуждать воспоминания. Тут можно встретить и ленивое утро, и прогулку на пляже, и чайную церемонию. В апреле попробовала новинку марки Music Festival. И это просто нечто! Хоть я и не была на музыкальных фестивалях, аромат дыма, конопли и пьяного веселья меня тоже заставил очень многое вспомнить. Рассказывать я вам это не буду, но попробовать аромат очень рекомендую. Как можно вообще настолько реалистично воссоздать такой запах — не понимаю, но бренду это удалось.

Палетка #eyeloveyou Eyeshadow Palette 003 Everlasting Love, SODA Makeup

О запуске новой очень веселой и молодежной марки SODA я слышала давно. Наконец их стенды стали появляться в Л`Этуаль, так что теперь можно тщательно их рассмотреть и выбрать себе что-то! Я уже попробовала многое т.к. марка очень мне подходит. Здесь можно найти очень много необычных цветов и текстур за небольшие деньги. Пожалуй, отдельно выделю палетку теней Soda makeup #eyeloveyou eyeshadow palette 003 everlasting love. У нее необычная «резиновая» упаковка, а еще к ней прилагаются веселые наклейки, которыми можно украсить коробочку. Очень крутые оттенки — красный, дуохромный розово-золотой, травяной зеленый! И качество теней отличное — они яркие, насыщенные и интересно смешиваются между собой.

Средство для удаления макияжа Pur Bleuet Express Eye Makeup Remover, Yves Rocher

Я люблю интенсивно красить глаза: делаю макияж стойкими и водостойкими средствами. Поэтому всегда в поиске эффективного очищения. Новинка Pur Bleuet Express Eye Makeup Remover Yves Rocher мне очень понравилась — даже очень насыщенный макияж возможно, используя это средство и всего по одному ватному диску на глаз! Не оставляет жирной пленки и не раздражает кожу — я бы сказала, даже несколько успокаивает ее за счет содержания экстракта василька.