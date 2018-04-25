8 бьюти-процедур, которые помогут похудеть к лету

Несмотря на непогоду за окном, дождь и сильные порывы ветра, лето все-таки должно наступить. По крайней мере, календарь обещает, что еще месяц — и на дворе будет июнь. И за это время всем, кто не мог держать себя в руках и набрал за зимне-весенний сезон несколько лишних килограммов, нужно будет хорошенько попотеть. В прямом смысле этого слова…

Правильное питание, детокс-дни, тренажерный зал, йога, бассейн, утренние пробежки — это все просто замечательно! Но не забудьте и про эффективную подмогу в виде бьюти-процедур. Что, как и зачем — рассказываем.

Антицеллюлитный массаж

Король в борьбе с жировыми отложениями в трудно поддающихся худению местах, к которым относятся бедра, ягодицы и живот. Даже девушки, следящие за своим питанием и регулярно занимающиеся в тренажерном зале, знают, что диеты и фитнес не всегда помогают справиться с «апельсиновой коркой». Антицеллюлитный массаж в борьбе за идеальную фигуру и подтянутую кожу — лучшее, что когда-либо придумывало человечество! С его помощью разбивается даже стойкий целлюлит, а объемы уходят прямо на глазах. За курс из 10 сеансов можно с легкостью избавиться от 4–5 лишних сантиметров.

Антицеллюлитный массаж может быть ручным, баночным и медовым. Самым эффективным считается первый, он же самый болезненный. Но, как говорится, красота требует… жертв, денег, потраченных нервов, силы воли и времени.

Баночный можно делать дома — достаточно купить специальные банки, а медовый показан в случаях, когда выраженных проблем с лишними объемами нет, но очень хочется подтянуть кожу, сделав ее более гладкой и упругой. Также возможно совмещать все эти три вида манипуляций для более выраженного и стойкого эффекта.

Стоит учесть, что после массажа остаются синяки, которые довольно быстро проходят. Но лучше не экспериментировать и начать курс как минимум за месяц до максимального оголения.

Обертывания

Их можно делать и дома, и в салоне. Последний вариант предпочтительнее тем, что нужных ингредиентов под рукой может не оказаться, а специальные кремы для домашнего применения пусть и приносят эффект, но не такой выраженный.

Основная задача обертывания — вывести лишнюю воду и токсины из проблемных участков тела, «подсушить» их, сделав более гладкими и рельефными, а также избавиться от лишних объемов.

Для этой процедуры могут использоваться шоколад, водоросли, грязь, эфирные масла, глина, мед, кофе, морская соль, экстракты растений и фруктов, специальные составы и многое другое.

В салоне обертывания очень расслабляют, заряжают хорошим настроением и энергией на весь день. Дома же, чтобы усилить эффект, можно не просто лежать, а выполнять какие-нибудь несложные упражнения, даже делать уборку или готовить.

Гидромассаж

Приятная процедура, которая довольно быстро приводит в порядок проблемные участки за счет воздействия мощной струи воды. Первые сеансы проходят довольно болезненно и сравнимы по ощущениям с антицеллюлитным массажем, зато потом, когда войдете в ритм, будете получать только удовольствие и сможете даже расслабиться.

Гидромассаж способствует восстановлению в тканях необходимого водного баланса, улучшает кровообращение, обогащает кровь кислородом, активизирует защитные свойства организма, за счет чего улучшается рельеф кожи и разбивается подкожный жир. Добавьте к сеансам умеренную физическую нагрузку и рациональное питание, и после курса можно сбросить до 8 килограммов! Таких впечатляющих результатов, при условии что ванны принимаются раз в 2 дня, можно добиться всего за месяц.

Мезотерапия

Очень болезненная процедура, которая быстро сжигает жиры и устраняет лишние килограммы. С помощью тонкой иглы в проблемные места вводятся специальные коктейли (как правило, колют липолитики), разрушающие жировые отложения. После лишний жир выходит естественным путем, а объемы уменьшаются с каждым днем. С помощью мезотерапии можно уменьшить слой жировой ткани до 10 см.

При помощи тонкой иголочки под кожу проблемных зон вводится специальный коктейль, который разрушающе действует на жировые отложения. В состав таких коктейлей входят биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, лекарственные вещества, венотоники и лимфотоники.

Обычный курс составляет 8–10 сеансов один раз в 7–10 дней. Во время прохождения курса мезотерапии нельзя делать массаж, посещать сауну и баню. Мезотерапия противопоказана при аллергии, онкологических болезнях или заболеваниях крови, эпилепсии, герпесе, а также в период беременности и лактации.

Парафинотерапия

Довольно интересная процедура, которую в свое время изобрели японцы. Суть ее заключается в повышении температуры тела, а затем ее снижении. Таким образом выводится и лишняя влага, и тело усиленно сжигает жиры за счет того, что пытается согреться. Во время парафинотерапии на тело наносят горячий парафин в несколько слоев, который постепенно застывает.

После пациента косметолога оборачивают в целлофан и закутывают в специальное термоодеяло. В таком «коконе» придется полежать минут тридцать. Затем парафин снимается, и на тело накладывается охлаждающая маска, которая понижает температуру.

Всего за одну процедуру можно потерять до 1 кг и 4 см в объемах. Кроме впечатляющих похудательных способностей, парафин улучшает состояние кожи, разглаживает целлюлит, выводит шлаки и токсины, хорошо увлажняет и омолаживает кожу.

Кедровая бочка

Это такая своеобразная мини-сауна, которая имеет форму бочки, изготовленной из настоящего кедра. Эфирные масла кедра в совокупности с лечебными травяными сборами и ароматическими маслами благоприятно воздействуют на весь организм, в том числе способствуют выведению жидкости из организма и похудению.

В бочке нужно просидеть 15–20 минут — этого вполне достаточно, чтобы за один сеанс снизить видимость целлюлита на 15%, потерять до 1 кг веса и уменьшить объемы на 3 см.

Аппаратные методики

Их существует великое множество, но все они направлены на похудение и улучшение структуры кожи. Самыми эффективными косметологи называют:

— кавитацию — ультразвуковое воздействие на проблемные участки; — игольчатый липолиз — воздействие игл-электродов на жировую ткань;

— миостимуляцию — сокращение мышечных волокон под действием электрического тока;

— криолиполиз — замораживание локальных жировых отложений;

— лазерный липолиз — расщепление и выведение жировых клеток с помощью воздействия лазерного луча.

Аппаратные методики довольно затратны, одним сеансом не обойтись, однако результаты после них впечатляющие. Каждая из процедур выводит лишнюю жидкость из проблемных участков, расщепляет жировые отложения, избавляет от «апельсиновой корки», повышает упругость и рельефность тела, выводит шлаки и токсины, повышает тонус мышц и избавляет от лишних объемов.

LPG-массаж

Одна из самых результативных аппаратных методик для тех, кому результат нужен здесь и сейчас! Перед процедурой на клиента надевают специальный костюм из белой капроновой ткани, который защищает кожу от защипывания и сильного давления. Во время массажа по коже проводят насадкой с движущимися роллерами.

Скорость и направление варьируются в зависимости от обрабатываемой зоны. За один сеанс можно проработать все тело, при этом вы не будете испытывать никаких неприятных ощущений.

Благодаря LPG-массажу и трем разным насадкам происходит разбивание и расщепление подкожно-жировых отложений, выведение лишней жидкости из организма и существенно повышается тонус кожи. Всего за курс, состоящий из 10 процедур, можно смоделировать идеальное тело и похудеть: потерять до 10 килограммов и до 7 см в объемах!

Любой из вышеперечисленных способов дает довольно быстрый и стойкий результат, но без физической активности и умеренного питания не обойтись.

Не получится вечером объедаться булочками, глядя любимый сериал, и сохранить результат, даже если пройти комплексно по 15 сеансов каждой процедуры.

Без тренировок никуда: жировые отложения совсем скоро вновь вернутся на свои места, а вы просто потеряете свое время и деньги.