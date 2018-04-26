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Подписчики заподозрили Собчак в облысении
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Подписчики заподозрили Собчак в облысении 

WomanHit.ru 5 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда российского телевидения и соцсетей, выдвинувшая свою кадидатуру на выборы президента РФ в марте 2018 года, Ксения Собчак ежедневно находится под пристальным вниманием публики и СМИ. Многие публикации в ее «Инстаграме» мгновенно становятся темами для бурных дебатов в Сети.
Не стал исключением и загруженный накануне снимок, на котором ведущая запечатлена вместе с супругом Максимом Виторганом в лондонском СПА. Пара позирует в банных халатах, а на лице Ксении совсем нет макияжа. Однако предметом для обсуждения на этот раз стали волосы теледивы. Многим показалось, что пробор на ее голове уже больше напоминает «залысину».
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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