Подписчики заподозрили Собчак в облысении 

Звезда российского телевидения и соцсетей, выдвинувшая свою кадидатуру на выборы президента РФ в марте 2018 года, Ксения Собчак ежедневно находится под пристальным вниманием публики и СМИ. Многие публикации в ее «Инстаграме» мгновенно становятся темами для бурных дебатов в Сети.
Не стал исключением и загруженный накануне снимок, на котором ведущая запечатлена вместе с супругом Максимом Виторганом в лондонском СПА. Пара позирует в банных халатах, а на лице Ксении совсем нет макияжа. Однако предметом для обсуждения на этот раз стали волосы теледивы. Многим показалось, что пробор на ее голове уже больше напоминает «залысину».