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Звезды с ужасным макияжем, которые из-за своей оплошности буквально «упали в грязь лицом»
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Звезды с ужасным макияжем, которые из-за своей оплошности буквально «упали в грязь лицом» 

Карельские вести 52 минуты назад
Звездный статус предусматривает свои требования. Публичный человек просто обязан выглядеть безукоризненно, особенно, если на него направлены десятки камер. В связи с этим лучший вариант для любой знаменитости — нанять профессионального визажиста. Но эти звезды либо решили сэкономить на хорошем мастере, либо он халатно отнесся к своей работе и тем самым сильно подвел их. Потому что макияж получился, мягко говоря, не очень. В голове только один вопрос: «Смотрелись ли они в зеркало, прежде чем выйти в таком виде?». Памела Андерсон
Тайра Бэнкс
Бритни Спирс
Леди Гага
Ума Турман
Дженнифер Лопес
Анастасия Волочкова
Маша Малиновская
Юлия Волкова
Кэтрин Зета-Джонс
Лейтон Мистер
Ева Польна
Сара Джессика Паркер
Ева Лонгория
Конечно, никто не идеален, и все ошибаются… Но фанаты вряд ли забудут такие ошибки. Дорогие женщины, не стоит повторять ничего подобного!
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