Звезды с ужасным макияжем, которые из-за своей оплошности буквально «упали в грязь лицом»

Звездный статус предусматривает свои требования. Публичный человек просто обязан выглядеть безукоризненно, особенно, если на него направлены десятки камер. В связи с этим лучший вариант для любой знаменитости — нанять профессионального визажиста. Но эти звезды либо решили сэкономить на хорошем мастере, либо он халатно отнесся к своей работе и тем самым сильно подвел их. Потому что макияж получился, мягко говоря, не очень. В голове только один вопрос: «Смотрелись ли они в зеркало, прежде чем выйти в таком виде?». Памела Андерсон

Тайра Бэнкс

Юлия Волкова

Конечно, никто не идеален, и все ошибаются… Но фанаты вряд ли забудут такие ошибки. Дорогие женщины, не стоит повторять ничего подобного!