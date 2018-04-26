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WMJ BOX: самые крутые бьюти-средства из Японии и Кореи
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WMJ BOX: самые крутые бьюти-средства из Японии и Кореи 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Азия подарила миру самые странные действующие ингредиенты: улиточную слизь — муцин, способный на феноменальную регенерацию кожи, экстракт плаценты, который буквально вызвал массовую истерию на косметическом рынке лет пять назад, пчелиное маточное молочко, ферментированную косметику на экстрактах дикого женьшеня и бамбука. Пора бы и тебе приобщиться к этому загадочному миру. А вот задумываться над тем, где у пчел находится матка, откуда там «молочко» и как именно оно поможет твоей коже, совсем необязательно, ведь в чудеса надо просто верить.
BB-, CC-кремы прописались практически в каждой косметичке современной девушки, стали незаменимым средством для макияжа «без макияжа». Мало кто знает, что придумали их корейские умельцы, а западные колллеги лишь подхватили инициативу. Теперь мы восстановили информационную справедливость.
Тканевые маски еще одно чудесное изобретение азиатских брендов, которое служит верой и правдой нашей красоте. После BB-маски от Erborian ты сможешь выйти на улицу с идеальным тоном без каких-либо маскировочных средств. Глиняная маска от I'm Sorry For My Skin по волшебству очистит поры и придаст ровный цвет лицу. А в арсенале бренда Sally's Box ты найдешь не только продукты для лица, но и маски для ног и рук и даже гидрогелевые патчи для губ и глаз.
Воистину тканевые маски — идеальные средства для тех сонь, кто с утра вместо асан йоги практикует упражнения «Успеть все за 15 минут».
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Юлия Воробьева
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