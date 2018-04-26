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Косметологи назвали 8 популярных бьюти-советов, способных навредить
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Косметологи назвали 8 популярных бьюти-советов, способных навредить 

МедикФорум 57 минут назад
Фото: МедикФорум
Среди множества размещённых в интернет-пространстве бьюти-советов опытные косметологи выделили 8 из них, ориентируясь в своём выборе на степень их популярности в Сети и уровень вреда для кожи. Эксперты рекомендуют даже не задерживать свой взор на информации, касающейся следующих 8 «рецептов красоты», если они попадутся на глаза во Всемирной паутине.
Специалисты рассказали для МедикФорума, что побочные эффекты от определённых бьюти-советов после их применения варьируются от неприятного зуда и покраснений до проблем со зрением.
1. Карепрост для роста ресниц. Изначально препарат использовался для лечения глаукомы, но позже было замечено его влияние на рост ресниц. Однако многие, кто рискнул таким способом «нарастить» волосной покров на веках, через время и вовсе их потерял.
2. Зубная щётка в качестве пилинга для губ. «Отличный» способ для травмирования чувствительной кожи губ и занесения туда бактерий, отметили косметологи.
3. Масло, сахар, яйца и горчица как помощники в росте волос. Процедуры чреваты ожогами, шелушением, покраснениями.
4. Тёплое масло + сок лимона = рост ногтей. Данная формула, использованная для ванночки, способна высушить кутикулу и сделать ногти хрупкими.
5. Удаление угревой сыпи с помощью вакуума. Популярное ныне в Сети устройство оставит свои следы на лице, в особо тяжёлых случаях могут образоваться сосудистые звёздочки.
6. Сода для пилинга. Опасность процедуры заключается в разрушении этим средством эпидермальной защиты и ускорении появления морщин.
7. Майонез как кондиционер для волос. В итоге шевелюра станет тяжёлой и липкой.
8. Высветление волос стиральным порошком. Подобные эксперименты, проводимые дамами после покраски волос, когда полученный результат их не устроил, сделает кожу головы сухой и спровоцирует выпадение волос, а при попадании в глаза подобная «бьюти-рекомендация» только прибавит проблем.
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