Дизайнер показала, как сделать тело в фотошопе идеальным за

Видео «до и после» просто поражает.

28-летняя Карина Ирби сама не стесняется показывать в Instagram свои маленькие несовершенства. При фигуре «песочные часы» у нее не идеально гладкая кожа, а кое-где видны и лишние килограммы. Но хейтеры в социальных сетях совсем заклевали девушку. По их мнению, подобные вполне естественные фото выглядят непривлекательно. И Карина решила им ответить.

«Я покажу вам классическое «Insta Girl-редактирование», когда кожу делают более гладкой, ягодицы — упругими, грудь — большой, а талию — стройной», — написала Ирби в своем микроблоге, и сопроводила этот пост видеороликом.

Публикация от KARINAIRBY (@karinairby)

23 Апр 2018 в 5:22 PDT Вот что нужно сделать, чтобы выглядеть настоящей красоткой. Она разглаживает кожу, улучшает форму попы и груди, «сужает» талию и в качестве финального штриха наносит блики на скулы и лоб, чтобы придать лицу сияние и красивую форму.

При этом Карина говорит, что категорически против такого редактирования снимков. «Когда мы потеряли уверенность в себе? — спрашивает она. — Когда мы были юны, нам было все равно, как мы выглядим, и мы не сравнивали себя с другими. А сейчас мы стремимся быть теми, кем мы не являемся».

Тенденция любить себя настоящую постепенно набирает обороты, и это не может не радовать. Например, несколько месяцев назад фитнес-гуру Анна-Виктория сделала коллаж из снимков стоя с втянутым животом и следующий — сидя, со складками. Смысл в том, что снимки сделаны с разницей в несколько минут. После этого она запустила челленж под хэштегами #StopFixingBodies #StartFixingTheWorld, которые призывают не зацикливаться на ракурсах. И ее поддержали тысячи людей.

Карина Ирби тоже советует девушкам не гнаться за идеалом, тем более, что этот самый идеал существует лишь на тщательно отретушированных фотографиях. А просто любить себя. «Интернет-тролли скажут, что я жирная, но на самом деле я — счастливая здоровая женщина».

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