Ещё
Дизайнер показала, как сделать тело в фотошопе идеальным за
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайнер показала, как сделать тело в фотошопе идеальным за 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Видео «до и после» просто поражает.
28-летняя Карина Ирби сама не стесняется показывать в Instagram свои маленькие несовершенства. При фигуре «песочные часы» у нее не идеально гладкая кожа, а кое-где видны и лишние килограммы. Но хейтеры в социальных сетях совсем заклевали девушку. По их мнению, подобные вполне естественные фото выглядят непривлекательно. И Карина решила им ответить.
«Я покажу вам классическое «Insta Girl-редактирование», когда кожу делают более гладкой, ягодицы — упругими, грудь — большой, а талию — стройной», — написала Ирби в своем микроблоге, и сопроводила этот пост видеороликом.
Публикация от KARINAIRBY (@karinairby)
23 Апр 2018 в 5:22 PDT  Вот что нужно сделать, чтобы выглядеть настоящей красоткой. Она разглаживает кожу, улучшает форму попы и груди, «сужает» талию и в качестве финального штриха наносит блики на скулы и лоб, чтобы придать лицу сияние и красивую форму.
При этом Карина говорит, что категорически против такого редактирования снимков. «Когда мы потеряли уверенность в себе? — спрашивает она. — Когда мы были юны, нам было все равно, как мы выглядим, и мы не сравнивали себя с другими. А сейчас мы стремимся быть теми, кем мы не являемся».
Тенденция любить себя настоящую постепенно набирает обороты, и это не может не радовать. Например, несколько месяцев назад фитнес-гуру Анна-Виктория сделала коллаж из снимков стоя с втянутым животом и следующий — сидя, со складками. Смысл в том, что снимки сделаны с разницей в несколько минут. После этого она запустила челленж под хэштегами #StopFixingBodies #StartFixingTheWorld, которые призывают не зацикливаться на ракурсах. И ее поддержали тысячи людей.
Карина Ирби тоже советует девушкам не гнаться за идеалом, тем более, что этот самый идеал существует лишь на тщательно отретушированных фотографиях. А просто любить себя. «Интернет-тролли скажут, что я жирная, но на самом деле я — счастливая здоровая женщина».
Как выглядят фитоняшки, когда не позируют на фото: лучшие снимки челленджа
Круглая попа и кривая дверь: звезды переборщили с фотошопом
8 звезд, которые вели себя неуместно на интервью
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Звезда сериала «Династия» в 84 года поражает своей красотой Нюша удивила поклонников очень редкими бровями Джейн Сеймур показала последствия «уколов красоты
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему9
Вещи в сексе, способные отбить желание напрочь
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда9
Как изменилась актриса Галина Польских8
7 женских фантазий о сексе19
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение