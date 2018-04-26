Макияж мечты: научись краситься вместе с профессиональным визажистом

Давно мечтала научиться делать макияж, который подходит именно тебе, но нет времени посещать занятия? У нас для тебя прекрасные новости! Теперь ты сможешь пройти онлайн-курс «макияж в деталях» с профессиональными мастерами не выходя из дома.

В онлайн-курсе от Cosmopolitan визажист Надя Борисова подробно раскрывает все этапы создания макияжа. Ты смотришь видеоуроки, пробуешь сделать макияж, отправляешь фото эксперту курса и получаешь профессиональные рекомендации по технике.

На 1 этапе ты познакомишься с индивидуальными особенностями своего лица, приготовишь место и косметичку к изучению всех тонкостей макияжа.

На 2 этапе — освоишь основные принципы и техники нанесения декоративной косметики на примере ежедневного макияжа.

На 3 этапе — изучишь такие типы макияжа как вечерний, голливудский и смоки-айз. Отдельный блок курса посвящен особенностям визажа 45+.

Благодаря этому курсу, ты поймешь какая косметика подходит именно тебе, сможешь накраситься для любого случая как в салоне и будешь выглядеть неотразимо каждый день!