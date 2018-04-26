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Макияж мечты: научись краситься вместе с профессиональным визажистом
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Макияж мечты: научись краситься вместе с профессиональным визажистом 

Карельские вести 1 час назад
Давно мечтала научиться делать макияж, который подходит именно тебе, но нет времени посещать занятия? У нас для тебя прекрасные новости! Теперь ты сможешь пройти онлайн-курс «макияж в деталях» с профессиональными мастерами не выходя из дома.
В онлайн-курсе от Cosmopolitan визажист Надя Борисова подробно раскрывает все этапы создания макияжа. Ты смотришь видеоуроки, пробуешь сделать макияж, отправляешь фото эксперту курса и получаешь профессиональные рекомендации по технике.
На 1 этапе ты познакомишься с индивидуальными особенностями своего лица, приготовишь место и косметичку к изучению всех тонкостей макияжа.
На 2 этапе — освоишь основные принципы и техники нанесения декоративной косметики на примере ежедневного макияжа.
На 3 этапе — изучишь такие типы макияжа как вечерний, голливудский и смоки-айз. Отдельный блок курса посвящен особенностям визажа 45+.
Благодаря этому курсу, ты поймешь какая косметика подходит именно тебе, сможешь накраситься для любого случая как в салоне и будешь выглядеть неотразимо каждый день!
Автор курса, Надя Борисова — профессиональный визажист, стилист, мастер по созданию свадебного образа с 7-летним опытом работы. Она обучила собственным авторским методикам более 3000 учеников-профессиональных стилистов в 25 городах России и СНГ. Надя работала с Сергеем Зверевым, Катей Лель, Митей Фоминым и другими звездами российского шоу-бизнеса.
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