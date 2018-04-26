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3D-принтер напечатал сенсоры на коже человека
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3D-принтер напечатал сенсоры на коже человека 

Naked-Science.ru 23 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Некоторые виды 3D-принтеров уже способны печатать мягкие ткани, но ученые из Миннесотского университета разработали другую разновидность печати. Она позволяет наносить электронные приборы прямо на кожу человека и залечивать небольшие раны у мышей.
Устройство использует специальные чернила, которые состоят из серебряных хлопьев размером в 10 микрометров, воды и этанола в качестве растворителей. Высокомолекулярный полиэтиленгликоль обеспечил отличную вязкость и механическую прочность. Эти чернила отличаются от остальных тем, что их не надо разогревать до высоких температур (100 градусов Цельсия) во время печати, поэтому инженеры смогли воспроизвести прибор на кисти человека.
College of Science and Engineering, UMN  Автор работы профессор Майкл МакАлпин (Michael McAlpine) в подробностях описал достоинства изобретения:
«Мы очень взволнованы возможностями новой технологии 3D-печати. Она использует легкий портативный принтер, который стоит менее 400 долларов. Предполагаем, что в будущем он пригодится солдатам, которые будут хранить его в рюкзаке и при необходимости доставать. Принтер сможет распечатать химический сенсор или любую другую электронику прямо на коже. Он станет «швейцарским армейским ножом» будущего, способным воспроизвести все необходимое».
Изображение контрольных маркеров на примере заживления раны у мыши / Advanced Materials
По словам МакАлпина, аппарат учитывает движения тела с помощью специальных маркеров, которые устанавливаются на кожу перед печатью. Благодаря им, принтер отслеживает перемещения руки в реальном времени и подстраивается под них. Эту же технологию ученые использовали при лечении ран на теле мыши. Несмотря на движения животного в течение четырех часов операции, принтер распечатал клетки и закрыл повреждения. Специалисты полагают, что в дальнейшем такая методика пригодится при лечении кожных заболеваний.
В прошлом году биоинженеры из Сиракузского университета предложили технологию создания биоразлагаемых имплантов на основе поликапролактона. Полимерная конструкция создает каркас для растущей кости и постепенно растворяется, не требуя операции по извлечению протеза.
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