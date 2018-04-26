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Avon усовершенствовал ароматы любви
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Avon усовершенствовал ароматы любви 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Популярная косметическая компания выпустила обновленную коллекцию парфюмов Today, Tomorrow, Always.
Еще в 2004 году парфюмер Оливье Кресп заключил в стеклянный флакон духов самые теплые и возвышенные чувства. Тогда на свет появилась первая часть ароматной трилогии. Парфюм Today или «Сегодня» символизировал первую встречу, первый неловкий взгляд и мгновение, когда между людьми проскакивает искра.
Изысканный «нос» Креспа уловил в этом моменте цветочные нотки гибискуса в сочетании с ароматами ваточника сирийского и мускусно-древесными аккордами. 14 лет назад ваточник сирийский был незнаком европейскому носу, однако новинка настолько понравилась девушкам, что Today превратился в бестселлер от Avon, а парфюмерная история любви получила продолжение еще в двух ароматах: Tomorrow и Always.
Today
Tomorrow
Always
«Завтра» или Tomorrow окутывало влюбленных дам сладким цветочно-восточным ароматом, а Always добавлял свежести чувств.
Новую жизнь в трилогию вдохнули в этом году. Оливье Кресп переписал финальную главу и добавил в Always восточные нотки сандала, нероли и сладость майской розы.
Кроме обновленного звучания ароматная история любви нашла и новую посланницу. Лицом Today, Tomorrow и Always стала Вера Брежнева. Певица не раз подчеркивала, насколько важна любовь в ее жизни, поэтому неудивительно, что она выбрала для себя роль посла.
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