Avon усовершенствовал ароматы любви

Популярная косметическая компания выпустила обновленную коллекцию парфюмов Today, Tomorrow, Always.

Еще в 2004 году парфюмер Оливье Кресп заключил в стеклянный флакон духов самые теплые и возвышенные чувства. Тогда на свет появилась первая часть ароматной трилогии. Парфюм Today или «Сегодня» символизировал первую встречу, первый неловкий взгляд и мгновение, когда между людьми проскакивает искра.

Изысканный «нос» Креспа уловил в этом моменте цветочные нотки гибискуса в сочетании с ароматами ваточника сирийского и мускусно-древесными аккордами. 14 лет назад ваточник сирийский был незнаком европейскому носу, однако новинка настолько понравилась девушкам, что Today превратился в бестселлер от Avon, а парфюмерная история любви получила продолжение еще в двух ароматах: Tomorrow и Always.

Today

Tomorrow

Always

«Завтра» или Tomorrow окутывало влюбленных дам сладким цветочно-восточным ароматом, а Always добавлял свежести чувств.

Новую жизнь в трилогию вдохнули в этом году. Оливье Кресп переписал финальную главу и добавил в Always восточные нотки сандала, нероли и сладость майской розы.

Кроме обновленного звучания ароматная история любви нашла и новую посланницу. Лицом Today, Tomorrow и Always стала Вера Брежнева . Певица не раз подчеркивала, насколько важна любовь в ее жизни, поэтому неудивительно, что она выбрала для себя роль посла.

Какими на самом деле были легендарные красавицы

Знойные кудри: существует ли безопасная завивка

Читайте также: